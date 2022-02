La Academia: una de las integrantes de la primera generación triunfó en el Festival de Cine de Austin | VIDEO

Uno de los proyectos más ambiciosos y queridos por los televidentes de principios de los años dos mil fue sin duda La Academia, proyecto que tenía dos objetivos, el primero capacitar a sus concursantes para lograr las bases para continuar con una carrera artística ya sea en la actuación, el modelaje y principalmente el canto y el segundo objetivo, era para hacer un contrapeso al fenómeno que significó el programa Big Brother en Televisa.

Al apuesta fue muy arriesgada, sin embargo, se logró, con el paso del tiempo, los participantes lograron cautivar al público y en poco tiempo, La Academia fue el programa más visto en la televisión abierta, y el primer gran éxito de los reality show en Tv Azteca.

Dentro de esa generación encontramos nombres como Yahir Othón Parra, Miriam Montemayor, Nadia Yvonne López, María Inés Guerra, Víctor García, Estrella Veloz, entre otros.

De entre ese grupo de participantes, destacaron otros elementos que por desgracia no recibieron el apoyo del público y tuvieron que abandonar pronto el programa, sin embargo, dejaron huella, ya sea por su talento o bien por su carisma, uno de esos casos fue la joven tijuanense Laura Caro.

¿Dónde está Laura?

Laura es actualmente cantante, compositora, productora y además actriz, entró a La Academia con una audición del Tema Will Always Love You de Whitney Houston, tuvo su oportunidad en la primera generación, sin embargo, también regresó en Desafío de Estrellas, y años más tarde participó en el programa “La Voz” pero en Televisa.

En el año 2012 incursionó en la actuación, fue actriz protagónica del filme “Here Comes The Devil”, bajo la dirección de Adrián García Bogliano, lo que le dio la oportunidad de ganar un premio como mejor actriz en el Fantastic Fest de Austin, Texas, y al igual que sus compañeros participó en la promoción de la película en festivales de Londres, Toronto, París y Estocolmo.

Actualmente, Laura se encuentra viviendo su faceta como mamá y esposa, además de continuar sus proyectos musicales de forma independiente y de producción musical en su natal Tijuana, es también modelo y en algún momento después de La Academia, participó como conductora en algunas emisiones de Azteca América.

