Integrante de La Academia pasó de vivir en una bodega a ser uno de los grandes artistas del momento | VIDEO

Uno de los proyectos más ambiciosos y que mayor éxito le ha dado a la televisora del Ajusco en los últimos 20 años, ha sido La Academia, un lugar en el que jóvenes talentosos recibían instrucción artística para volverse grandes estrellas de la farándula, principalmente en el canto, sin embargo, de ahí también salieron grandes talentos en la conducción y en la actuación.

Entre esos jóvenes que integraron esa primera generación, surgieron verdaderos baluartes que el día de hoy son grandes estrellas con una carrera sólida y el cariño del público, pero toda historia tiene un principio y no siempre está llena de buenas experiencias, por el contrario, nos sirven para ir puliendo nuestros propios deseos en el futuro.

Ese fue el caso de Yahir Othón Parra, joven nacido en Sonora, quien llegó a La Academia siendo apenas un jovencito, con ganas de sobresalir, pero con varios problemas emocionales que lo afectaban y que a la larga pudieron hacerle perder su sitio dentro de los protagonistas de aquella primera edición.

Yahir siempre fue un joven alegre, muy enfocado en lo que tenía que hacer y además muy perseguido por sus compañeras en el reality y por las chicas que poco a poco se fueron identificando con su carisma y talento.

El joven sonorense inició su camino al éxito con más trabas que aciertos, cuando era adolescente no tenía un trabajo estable y no podía solventar sus necesidades básicas, y mucho menos sus proyectos artísticos, por lo que vivió una etapa muy dura, pero a la vez muy educativa, en la que vivió en una bodega, propiedad de la familia de uno de sus amigos; de esa manera no pagaba renta y aprovechaba lo poco que tenía para practicar y salir a echarse sus “palomazos” en bares de la localidad.

De una personalidad conflictiva a toda una celebridad

Sin embargo, la oportunidad tocó a la puerta cuando casualmente se hicieron los castings para La Academia en su ciudad, cuenta Yahir que fue a probarse, “lagañoso” y sin bañarse, pero no podía desaprovechar la oportunidad que le estaban ofreciendo y no la desaprovechó.

Yahir fue elegido para ser parte del elenco inaugural que incluía a jovencitos desconocidos como Miriam, Miguel Ángel, Víctor, Nadia, María Inés, Raúl, Toñita, entre otros.

Esa decisión le cambió la vida al talentoso sonorense, quien pasó de ser un jovencito con algunos complejos (basta recordar su trauma con los pies y el lenguaje corporal dentro de La Academia), aun artista con un crecimiento artístico bárbaro y llegar a la actualidad, en el que es uno de los cantantes más queridos y recordados de aquella primera generación que brilla con luz propia.

Yahir es ahora uno de los artistas más consentidos, está a punto de salir de gira con los 2000 Pop Tour, en el que será parte de u elenco que incluye a artistas jóvenes consagrados de la primera década de los 2 mil.

