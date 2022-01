Los hongos en los pies podrían haber coartado la carrera de Yahir ¡descubre por qué! | VIDEOS

El cantautor sonorense, Yahir Othón Parra, es uno de los artistas del momento, carismático, simpático y exitoso, además de un excelente compañero entre los principales baluartes que salieron de La Academia, el exitoso reality de Tv Azteca que vio la luz a inicios de la década de los 2 mil.

Sin embargo, el exitoso presente de Yahir estuvo en peligro precisamente en aquella época por un incidente (no menor) que pudo sepultar para siempre su carrera, en un punto en el que todavía estaba en plena formación para convertirse en lo que es ahora.

El popular cantante de “No te apartes de mí”, formó parte de la primera generación de La Academia, que fue quizá la generación más mediática de toda la historia del reality show, y como un buen estudiante, recibió junto con otros de sus compañeros como Miriam, Víctor, Nadia, Toñita o María Inés, clases de distintos profesores que los hicieron crecer no solo como cantantes, sino como personas.

¿Cuál fue el momento de presión para Yahir?

En una de esas sesiones de entrenamiento emocional, el cantante estaba en manos de la psicóloga Lizy Rodríguez, quien junto con el maestro Willi, la maestra Lula, Guille Cárdenas y la maestra Gaby Cárdenas, formaban parte del cuerpo docente, bajo la batuta del director Héctor Martínez.

En la sesión de teatro, el cantante sonorense debía salir descalzo al ensayo, sin embargo, no lo hizo, salió con calcetines y fue amonestado por su actitud, el director habló con él y ni siquiera él pudo convencerlo de participar como lo pedía la maestra Lilia Sixtos.

El motivo por el que Yahir no quería salir descalzo era porque tuvo un problema de onicomicosis en las uñas de los pies, y no le gustaba que sus compañeros lo notaran, fue un momento muy complicado para él, e incluso puso en peligro su estancia en La Academia, por no acatar las reglas.

Afortunadamente, el cantante fue recibido por Lizy, a quien si le mostró los pies, su trabajo fue tan valioso que le brindó la confianza para salir al escenario y convertirse en lo que es ahora, y recordemos que en aquella etapa llegó hasta la etapa semifinal, en la que quedó en el cuarto sitio.

Actualmente, Yahir es un ganador, vendedor de discos y un showman en el escenario, ese carisma le dio en 2018 la oportunidad de volver a TV Azteca pero ahora como entrenador de La Voz Azteca al lado de figuras como Belinda, Ricardo Montaner y Lupillo Rivera.

SEGUIR LEYENDO:

Exintegrante de La Academia fue llamada rupestre y campirana ¿De quién se trata? | VIDEOS

Willy Gutiérrez además de maestro, era AMIGO de los alumnos en La Academia; así les daba consejos | VIDEO

La Voz Kids 2022: ¿Quién sustituirá a Belinda como coach?