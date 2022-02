¡Ernesto Cázares sigue haciendo de las suyas! Espanta a sus compañeros y desata la FURIA de Duggan | VIDEO

La noche de este jueves, los atletas de la Exatlón All Star se vieron las caras una vez más para sumar puntos a su favor y evitar ser los rendimientos más bajos que a su vez los condenen a estar en su segundo domingo de Duelo de Eliminación.

La primera salida dejó con la boca abierta a propios y extraños, pues el perdedor había sido Ernesto Cázares; sin embargo, una pérdida familiar de parte de Marysol Cortés propició que su lugar se intercambiara para así continuar en la sexta temporada del reality.

Esto vino a desatar muchas polémicas, pues el competidor no es uno de los más populares y las personas coincidieron en que todo estaba planeado para que el participante del equipo Azul continuara en la disputa... al parecer tienen algo de razón.

Ernesto Cázares le grita en el oído a Ximena Duggan

Después de que se llevara a cabo una de las tantas carreras para ir sumando puntos, los atletas del equipo Azul se concentraron en sus respectivas gradas. Fue en ese instante cuando "El Niño Maravilla" tuvo la brillante idea de gritar muy cerca de su compañera "Duggy Drummer", algo que le molesto de inmediato y provocar que se retirara del lugar.

"Bien David", fue el ánimo que Cázares le dio a su compañero "La Bestia" pero con tal fuerza que Javi Márquez le dijo que lo había espantado. La respuesta del "bromista" fue esa era la finalidad. Sin embargo, sólo Doris del Moral y Evelyn Guijarro sonrieron.

"Yo he estado más sensible del oído más que nunca. De verdad, me duele y de la nada Ernesto gritó innecesariamente. Venía saliendo del punto, de haber dado millones de puntos. Venía muy frustrada y estaba como intentando tener un poquito de paz, recapitular qué pudo haber hecho mejor o cómo puedo arreglar los aros y de repente gritó", declaró la originaria de Jalisco.

¿Cuál fue la justificación de Ernesto Cázares?

Por su parte, Ernesto aseguró que así es él y que no tiene nada en contra de las personas a las que no les gusta su personalidad, pero que al final "todos tenemos nuestros gustos y ella terminó enojándose cuando yo realmente no lo hice con el afán de molestarla", mencionó.

"Ya aprendí mi lección. Voy a intentar tomar mi lado con los que sí estoy acostumbrado a tirar desorden a hacer escándalo eso lo voy a hacer y con Duggin voy a ser más relax"

