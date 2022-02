¿Quién es Bárbara Coppel y a qué se dedica? La historia de la expareja de Montserrat Oliver

Desde que Montserrat Oliver puso un pie en el canal de YouTube de Jorge "El Burro" Van Rankin muchas cosas personales de la conductora salieron a la luz. Muchas de éstas ya se conocían, como que sostuvo una relación con su amiga Yolanda Andrade, pero también aclaró un rumor que sonó fuerte durante años: su noviazgo con Bárbara Coppel.

Fue así como muchos hicieron memoria de cuando ellas formaban el grupo conocido como Las Lagartonas, integrado por Kate del Castillo, Roxana Castellanos y Fabiola Campomanes. Fue ahí donde brotó la chispa, después de que Oliver y Andrade tronaron.

Dicho por ella misma, ambas tuvieron una relación de 12 años en los que se la pasaron viajando y viviendo la buena vida. Sin embargo, su separación llegó de manera inesperada y desde entonces la idea de su relación creció.

¿Cómo fue su separación?

De acuerdo con la conductora de televisión ella fue la que decidió alejarse de Coppel debido a que sufrió varias pérdidas familiares y tuvo una reflexión sobre su vida:

"Yo la termino porque se murió mi mamá. mis dos tías. Me sentía huérfana, desubicada. Esta persona quería seguir con la vida natural porque no había perdido a nadie. Entonces le dijo 'no puedo cargarte a ti. No puedo seguir con la vida así, haz tu vida. Sé feliz y si algún día somos la una para la otra estaremos juntas si no, no y la dejo ir", declaró.

A pesar de sus palabras se manejó la idea de que su rompimiento llegó cuando la familia de Bárbara Coppel le pidió que se casara para que tuviera descendencia, pues proviene de una familia reconocida y opulenta. Basta con recordar que su padre, don Ernesto Coppel es fundador de la cadena de hoteles Pueblo Bonito en Mazatlán, Sinaloa.

Bárbara se casa con el torero Alejandro Hank Amaya

Bárbara Coppel quien ha narrado que tras reencontrarse con Alejandro Hank Amaya, un viejo compañero de la preparatoria, en Europa comenzaron a salir y una cosa llevó a la otra: se casaron y tienen tres hijos. Ella declaró que el también empresario le pidió matrimonio al mes de ser novios, algo que aunque prematuro, no le impidió darle el sí, pues sabía que él era el indicado.

Fue así como la feliz pareja se trasladó a San Diego, California, en Estados Unidos, para vivir su amor; sin embargo, en la actualidad la familia radica en España, de acuerdo con Debate.

(Foto: @barbaracoppel)

¿A qué se dedica Bárbara Coppel en la actualidad?

Bárbara es una exitosa empresaria, pues dirige las tiendas de artesanías ArteSun, además de otra dedicada a los uniformes. Aunque en sus redes sociales indicó que tiene poco tiempo para hacer publicaciones, se puede ver parte de su vida personal a lado de su familia.

Por su parte, su marido Alejandro también es un empresario, quien es dueño de dos equipos de futbol. Debutó en la tauromaquia a principios del milenio, pero lo dejó para atender sus negocios y a su familia.

Cabe destacar que de éste personaje se supo que estuvo casado por el civil con la actriz Ana Brenda Contreras y a días de celebrar su boda religiosa, él decidió cancelarla, según Marathi.tv.

(Foto: @karlaaudelophoto)

