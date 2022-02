Montserrat Oliver y Bárbara Coppel: Las fotos de su romance alrededor del mundo

Tras años de no ventilar sus preferencias sexuales, Montserrat Oliver finalmente dio más detalles sobre algunas de las relaciones que sostuvo con las mujeres que más impactaron en su vida en pasado.

Pues, a pesar de que actualmente está felizmente casada con Yaya Kosikova, no queda duda que los hermosos ojos verdes de Montserrat Oliver cautivaron a más de una guapa mujer.

Siendo una de sus relaciones más polémicas la que sostuvo con Yolanda Andrade, y a raíz de la cual, pudo encontrar el amor a lado de una de sus mejores amigas, con quien por cierto, llegó a tener una relación de 12 años.

La guapa conductora que se llevó el corazón de Montserrat Oliver es Bárbara Coppel, con quien además de compartir muchas anécdotas, tiene muchos recuerdos fotográficos los cuales son testigos de sus más románticos viajes.

El amor y la conexión que tenían Bárbara Coppel y Montserrat Oliver era tal que en entrevista con Jorge 'El Burro' Van Rankin, Montserrat señaló que "fue una fortuna" haber tenido una relación con ella, ya que se divertían mucho juntas y eran unas increíbles cómplices.

Sin embargo, el tiempo y las circunstancias las hicieron tomar caminos diferentes y luego de terminar en el año en el que Montserrat Oliver perdió a tres familiares muy importantes en su vida, las conductoras tomaron distancia.

Hoy en día, ambas tienen vidas separadas y no mantienen contacto, sin embargo, Montserrat le desea una felicidad infinita a Bárbara Coppel y a la hermosa familia que formó.

Montserrat Oliver no tiene planes de ser madre, pues en diversas entrevistas ha confirmado que ese no es su deseo, aunque no se descarta que ella y Yaya Kosikova canalicen su amor a sus adorables mascotas.

