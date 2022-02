¿Dónde está Sasha Montenegro? Esto se sabe de la vedette más bella del Cine de Ficheras

A mediados de la década de los 70 el cine mexicano revolucionó para ofrecer un tipo de entretenimiento más cercano al pueblo de aquellas épocas: el Cine de Ficheras, el cual, a pesar de romper con las "buenas costumbres" por su comedia erótica y de barriada, lanzó al estrellato a una serie de actores y vedettes que se inmortalizarían con el paso del tiempo.

Fue así como hasta los años 80 se escucharon nombres como Rafael Inclán, Roberto Rojas "El Caballo" y Alfonzo Zayas. Por el lado de las mujeres que bailaban, cantaban y claro, alborotaban al publico con sus atrevidos desnudos fueron Lyn May, Wanda Seux, Olga Breeskin y Sasha Montenegro entre otras no menos importantes.

Ésta última fue toda una sensación por su inigualable belleza, pues es de ascendencia yugoslava aunque ella nació en Italia. Su nombre verdadero es Alexandra Asimovic Popovic, tiene 76 años recién cumplidos (pues nació el 20 de enero -felicidades-). Realizó sus estudios en Argentina hasta que recibió una oferta de trabajo en nuestro país en 1969, cuando tenía 23 años, la cual aceptó para no volver a pisar tierras sudamericanas.

La joven Sasha Montenegro se enfrenta al éxito

No solo la estética con la que nació Sasha Montenegro sirvió para destacar, pues desde siempre fue una excelente actriz y así lo demostró cuando incursionó en las fotonovelas que en aquellos ayeres eran tan populares. Fue así como comenzó a ganar popularidad y levantar la ceja de los productores.

Ya bajo el nombre artístico que todo el mundo conoce, obtuvo muchos reconocimientos al grado de formar parte de las divas del cine mexicano. Algunas de las cintas donde participó fueron:

"Hijazo de mi vidaza" - (1972)

"Un sueño de amor" - (1972)

- (1972) "Duelo al atardecer" - (1973)

"Los vampiros de Coyoacán" - (1974)

- (1974) "Santo y Blue Demon contra el doctor Frankenstein" - (1974)

El desempeño de la también modelo llamó mucho la atención de el país entero, incluyendo al presidente José López Portillo con quien se involucró de manera sentimental a pesar de que éste se encontraba casado y con tres hijos. No fue hasta principios de los 90 cuando el exmandatario se divorció y en 1995 contrajo nupcias con la vedette por el civil y en el 2000 de manera religiosa.

¿Qué ha sido de Sasha Montenegro?

Como era de esperarse, la relación de la vedette con el político nunca fue bien vista ni aceptada por la familia de su primera esposa, Carmen Romano. Sin embargo, esto poco les importó, pues fruto de su cariño trajeron al mundo a sus dos hijos: Nabila y Alexander.

Tras el fallecimiento de López Portillo, la actriz tuvo ya pocas apariciones en televisión y sólo lo hacia para ofrecer entrevistas; se alejó de las pantallas desde el 2005 después de su participación en la cinta "The end of silence". No sería hasta el 2018, de acuerdo con Fama, que Montenegro apareció para declarar que atiende sus negocios, viajando y disfrutando a sus hijos.

