Maya Nazor resalta sus curvas en jumpsuit corto y enciende la red

Maya Nazor dejó a todos con la boca abierta, ya que compartió en sus redes sociales su radical cambio de look, con el que demostró que es una de las celebridades más bellas de internet. En las imágenes, además de enseñar su cabellera, la novia de Santa Fe Klan dio cátedra de estilo al modelar un jumpsuit corto, con el cual resaltó sus curvas, encendiendo la red, pues varios de sus seguidores le dejaron comentarios halagadores y también algunos "likes".

Desde hace algunos días, la novia del intérprete de "Te iré a buscar" compartió en sus historias de Instagram su nueva imagen, pues pasó de ser rubia a pelirroja despampanante, color con el que cautivó a sus 4 millones de seguidores, quienes quedaron encantados con su look. Sin embargo, fue hasta este miércoles que la celebridad de internet subió a la plataforma de Meta un par de fotografías en las que presume su pelo naranja, llevándose cientos de comentarios favorables, ya que de acuerdo a sus admiradores ese tono le queda muy bien.

Maya Nazor muestra su nueva imagen en playsuit

En las imágenes se puede ver a la influencer, de 23 años, en lo que parece ser un lugar al aire libre en el que las flores de nochebuena adornar el sitio. Este fue el escenario perfecto para que mostrara su cabellera larga y pelirroja, pues mientras está sentada, Maya conquista con su nuevo look, el cual es una de las tendencias para el próximo año, ya que hay varias famosas que han optado por este tono de cabello, como por ejemplo Karol G que lo puso de moda entre las jóvenes.

Maya Nazor luce su cabellera pelirroja IG @nazormaya

Asimismo, Nazor, quien ha destacado por sus reveladores looks, nuevamente volvió a dar cátedra de estilo al vestir con un jumpsuit corto, que también es conocido como playsuit, una pieza completa y ajustada con la cual destacó su curvilínea figura. La prenda destacaba por tener una gama de colores obscuros que iban de los grises a los negros, haciendo un contraste perfecto con el llamativo tono de su cabello, que fue el protagonista de esta sesión de fotos en las que la creadora de contenido dejó claro por qué es un referente de moda.

"Me gusta mi nueva versión", fue la frase que acompañó con un emoji de corazón naranja para revelar las imágenes con las que conquistó a sus millones de seguidores, quienes quedaron encantados con su look, por lo que le dejaron cientos de comentarios halagadores. "NOS ENCANTA", "Chulísima", "Oooralee se ve cool", "Cómo te dije mi color fav", "Que hermosa Maya!!!", "amo" y "Estas on fire", son algunos de los mensajes que le dejaron sus fanáticos y algunas celebridades de internet, como la modelo de OnlyFans, Karely Ruiz.

En la publicación, que ya llegó a 326 mil "likes", Maya Nazor modela este atuendo completo que llama la atención por su short, el cual deja al descubierto sus estilizadas piernas y se ajusta perfecto a su figura curvilínea, la cual ya recuperó después de convertirse en madre de Luka hace 5 meses gracias a sus secretos de belleza. De esta forma, la influencer y novia del rapero vuelve a demostrar por qué es un ícono de la moda para las mujeres, sobre todo para las que son mamás jóvenes.

La novia de Santa Fe Klan modela ajustado playsuit IG @nazormaya

A pesar de que su popularidad se disparó después de iniciar una relación con Ángel Quezada, nombre real de Santa Fe Klan, la influencer cada día separa sus actividades de la carrera de su novio, pues mientras él triunfa como cantante del género urbano, Maya se coloca como una de las creadoras de contenidos consentidas de plataformas como Instagram y TikTok, ya que en una conquista con sus modernos atuendos y en la segunda cautiva con sus coquetos bailes.

