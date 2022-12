Así lucen las hijas de Juan Soler, estas fotos demuestran que heredaron la belleza de su madre

Juan Soler fue blanco de controversia en días recientes tras anunciar su romance con Paulina Mercado, quien es su compañera en el programa “Sale el sol”. Los conductores aseguraron que antes de hacer pública su relación hablaron con sus hijos al respecto, por lo que de inmediato los fans se han preguntado más sobre ellos ya que ambos mantienen los detalles de su vida privada alejados de los reflectores.

Recientemente, Magdalena Moguilevsky -conocida como Maky- confirmó en entrevista para la revista ¡Hola! su divorcio con el también galán de telenovelas luego de 15 años de matrimonio. La también actriz indicó que tras cuatro años separados lograron un convenido, motivo por el que él decidió hacer frente a los rumores y habló ante las cámaras de su romance con Paulina Mercado.

Juan Soler confirma romance con Paulina Mercado. Foto: IG juansolervalls

“Sí, hay algo, somos galanes. Creo que sí era muy importante darnos una oportunidad, estamos saliendo (…) El que nada teme nada debe, por eso no estamos como pendientes de quién nos está viendo. Lo importante es que estemos tranquilos, que estemos bien, nuestros hijos ya saben y a ver qué pasa”, dijo la conductora sobre su nueva relación.

Hijas de Juan Soler

El actor de “Cuando me enamoro” llegó a México para seguir su sueño en la farándula, pero en aquel momento no sabía que se convertiría en padre. Fue hasta que su hija Valeria cumplió año y medio que encontró con ella, actualmente tienen una buena relación junto con su ahora exesposa, Maky.

Valeria tiene 31 años y vive en Argentina, es estilista y en marzo pasado el actor viajó hasta aquel país para conocer a su nieta, Alfonsina, quien es su adoración al igual que sus otras dos hijas que nacieron producto de su matrimonio con Magdalena Moguilevsky.

Juan Soler junto a sus hijas. Foto: IG @juansolervalls

Mía Soler tiene 17 años y comparte momentos junto a sus padres, quienes se mantienen atentos a su salud ya que la joven posee una condenó poco común: situs inversus totalis (SIT). De acuerdo con la también conductora no se trata de algo grave y con ésta los órganos de las personas que la padecen están en posición contraria al del resto.

Mía soler, hija del actor Juan Soler. Foto: IG @juansolervalls

“Tiene el corazón a la derecha. Todos los órganos al revés. Esto es una condición de la raza humana. Lo que pasa que antes no se podía ver a la gente por dentro, entonces no se sabía (…) No es una enfermedad, es una condición. Es como ser zurdo o diestro. Hay gente que tiene complicaciones pulmonares muy fuertes y otra gente leve y otra gente nada. Mia tiene muy, muy leve”, explicó la actriz en entrevista para “Ventaneando”.

Azul Soler es la segunda hija del conductor con en su matrimonio con Maki Moguilevsky. La joven tiene 15 años y recientemente se graduó de la secundaria, momento en el que estuvo acompañada de sus padres que no dudaron en expresar su orgullo y felicidad.

Azul Soler, hija menor del actor Juan Soler. Foto: IG @juansolervalls????

