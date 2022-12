VIDEO | Así fue la vez que el Capi Pérez se enamoró de Roberto Palazuelos: "Me perdí en sus ojos"

El actor y empresario Roberto Palazuelos reveló en el programa La Saga que conduce Adela Micha, lo que le ofrecen actualmente por su hotel el Diamante K, ubicado en Tulum, así como otras curiosidades sobre sus negocios.

"Por uno de mis hoteles ahorita me dan 16 millones de dólares por él, 110 mil dólares me costó", contó.

El "Diamante negro" como es conocido, dijo que no lo vende por ese precio que le ofrecen, ya que Tulum se encuentra en crecimiento y su costo podría duplicarse.

En la entrevista también estuvo presente el comediante Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, quien literalmente quedó sorprendido con las anécdotas empresariales de Palazuelos, quien también dijo que empezó a ganar dinero con cabañas de 400 pesos; sin embargo, en la actualidad tienen un costo desde 700 hasta mil dólares, a las que acuden muchos extranjeros europeos.

Palazuelos reveló cómo funcionan sus negocios. Foto: Especial

Asimismo, dijo que en otro de sus hoteles, el Ahau Tulum, tiene "a todo Hollywood", ya que grandes celebridades como Demi Moore, Cameron Díaz, Drew Barrymore, entre otras, han estado entre sus huéspedes.

El originario de Acapulco detalló que él ya no maneja sus hoteles, sino que se apoya de operadores, quienes invierten cierto capital y al final los dos obtienen ganancias equitativas.

Toda esta información y más dejó con el ojo cuadrado a El Capi Pérez, quien al parecer no entendió mucho de lo que el actor explicaba sobre sus negocios.

"No entendí nada, por eso soy pobre, no entendí nada, te lo juro, me perdí en sus ojos te lo juro", expresó el comediamente.