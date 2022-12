Ella es la "ex" de Kevin Álvarez, el futbolista que conquistó a Karely Ruiz

Uno de los futbolistas mexicanos que está arrasando con las redes sociales es Kevin Álvarez, ya que ha robado el corazón de Emily Cinnamon, hija de Saúl Canelo Álvarez, y también de la influencer regiomontana Karely Ruiz.

Ha acaparado tanto la atención de los usuarios de redes sociales que su vida amorosa también se encuentra bajo los reflectores, en especial, el posible fin de su relación con Nailea Vidrio, mediocampista de Cruz Azul Femenil.

Nailea Vidrio es mediocampista del Cruz Azul. Foto: IG/naileavidrio

La jalisciense ha dado mucho de qué hablar, sobre todo después de que en un video de TikTok diera a entender que su romance con el defensa del Pachuca ha terminado, al escribir: ¿Te imaginas yo otra vez enamorada?, lo que causó revuelo en las redes y múltiples comentarios.

No obstante, en las redes sociales de ambos jugadores ya no hay rastro de su relación, pues ambos jóvenes eliminaron las fotografías en las que aparecían juntos. Además, aunque el futbolista sigue a Nailea, ella a él ya no.

Recientemente ha sembrado la duda sobre el fin de su relación con Kevin. Foto: IG/naileavidrio

¿Quién es Nailea Vidrio Sahagún?

Es una joven de 19 años, originaria de Guadalajara, Jalisco. Es hija del exfutbolista, Manuel Vidrio Solís, quien jugaba como defensa del Pachuca.

La jalisciense tiene 19 años y ha causados furor en las redes. Foto: IG/naileavidrio

Su carrera en el futbol inició en el Pachuca Femenil, luego jugó con el León en el Apertura 2020, y actualmente está en su tercer equipo, la Máquina del Cruz Azul.

Tiene miles de seguidores en TikTok e Instagram. Foto: IG/naileavidrio

Actualmente, tiene más de 650 mil seguidores en Instagram, mientras que en TikTok más de 380 mil. En sus redes sociales comparte fotografías o videos de sus entrenamientos, pasatiempos, viajes y más.

En Instagram también comparte algunos de sus outfits deportivos favoritos. Foto: IG/naileavidrio

