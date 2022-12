Fernanda Castillo presume abdomen de acero con jeans y top

Vaya sorpresa que se llevaron los fans de Fernanda Castillo la mañana de este lunes con la foto que compartió la guapa actriz en la que se dejó ver como pocas veces con el abdomen de acero al descubierto para presumir los resultados que ha dejado en su cuerpo el gimnasio y otros hábitos saludables que permiten una silueta torneada. De esta forma la famosa también demostró que a los 40 años sigue siendo una de las mexicanas más bellas del mundo del espectáculo.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, acaparó toda la atención al lucirse como nunca con un abdomen que despertó envidias por lo firme y torneado que está, además de acompañarse por un vientre plano de impacto con el cual presumió el look más casual y sensacional de la temporada. Al posar en jeans y top, la actriz también se llenó de halagos por parte de sus fans y otras celebridades como Galilea Montijo o África Zavala, quienes no dudaron en aplaudir su icónica figura.

Fernanda Castillo es una de las actrices más queridas de la televisión mexicana. (Foto: IG @fernandacga)

A la orilla de la cama, Fernanda Castillo impacta con su belleza y lado más sensual

"Lista para la temporada de tamales", fue el mensaje con el que decidió acompañar su foto más fitness del año, un par de palabras con las que también reveló que no siempre hay que renunciar a los antojitos o a los platillos tradicionales de esta época en la que destacan las posadas, Navidad y Año Nuevo, además de las múltiples reuniones con seres queridos a lo largo de diciembre.

En la foto Fernanda Castillo se encuentra recargada sobre la orilla de la cama mientras la luz de la ventana permite que su abdomen de acero resalte a simple vista. Por otro lado, destaca el look que la actriz de "El señor de los cielos" lució para derrochar estilo y confirmar una vez más que es una de las fashionistas más importantes del mundo del espectáculo; para la ocasión se lució con un par de jeans de tiro bajo con los que combinó su figura.

Mientras que en la parte superior del cuerpo únicamente lució un top de cuello halter con el cual no sólo dejar el torso a la vista, sino también los brazos. Aunque en esta ocasión la famosa no hizo alarde de ellos, esta reveladora foto también dejó ver los resultados en unos tríceps firmes y envidiables, pero que se pueden conseguir sin mucho esfuerzo con esta rutina de ejercicios ideal para mujeres de todas las edades.

Así sorprendió esta mañana en redes sociales. (Foto: IG @fernandacga)

Con esta icónica foto la también madre de familia no sólo demostró que es amante del ejercicio y de la moda por un look relajado en jeans, sino también sacó su lado más sensual al posar de perfil y el más coqueto con los ojos cerrados. Por supuesto, sus más de siete millones de seguidores de Instagram no dudaron en llenarla de halagos y resaltar su belleza.

"Wow", escribió Galilea Montijo, "yo también estoy lista para los tamales, obvio no con ese cuerpo", "reina", "diosa", "bella", "perfección hecha mujer" y "con ese cuerpo fabuloso vengan tamales" son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Fernanda Castillo.

