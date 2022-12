Desde la alberca, Manelyk González eleva la temperatura con arriesgado bikini rosa

El verano no es la única temporada en la que las famosas presumen sus mejores looks en traje de baño y es que a pesar de las bajas temperaturas en muchas zonas de la república, una escapada a la playa siempre resulta grata y perfecta para presumirle a los fans una figura de impacto con los resultados del gimnasio tal y como lo demostró este fin de semana la guapa Manelyk González. Y es que la ex participante de Acapulco Shore impactó en la red con una sesión de fotos desde la alberca para modelar su figura torneada y llena de curvas.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la influencer compartió varias fotos disfrutando de las maravillas de la playa, el sol, la arena, la alberca y por supuesto de una de las figuras con forma de reloj de arena más envidiadas del medio del espectáculo; sin embargo, fiel a su estilo Manelyk acaparó miradas con el bikini rosa que todas querrán este invierno para causar sensación sin importar el destino que se elija, pues tiene un par de detalles que convierten al traje de baño en el más arriesgado del momento.

Manelyk presumió su figura. (Foto: IG @manelyk_oficial)

Manelyk se confirma como la más bella sentada desde el camastro

Con esta icónica sesión de fotos la también modelo demostró que ya está recuperada por completo de su trágico accidente del que se mantuvo muy activa en redes para actualizar y tranquilizar a sus fans, por lo que este fin de semana demostró que está de regresó primero al modelar un traje de baño rojo con el que arrebató suspiros y después con este bikini bastante femenino con el que dejó a la vista un vientre plano y una minicintura.

El diseño se caracteriza por un top tipo strapless y con un escote cut out que convierte a la pieza en la más sensacional y espectacular y de la temporada, además que el detalle de la abertura le da un toque aún más sensual con el cual acaparar todas las miradas. Aunque en sus primeras imágenes sentada de frente a la cámara es lo único que se aprecia, en un par más de pie demostró que un bikini de tiro bajo es ideal para presumir los resultados del gimnasio.

Desde la alberca, Manelyk volvió a sorprender con un arriesgado micro bikini que deja poco a la imaginación y que es ideal no sólo para que la cintura acapare toda la atención, sino también para modelar un abdomen de acero y un vientre plano que acompañan una silueta llena de curvas y que la famosa no dudó en enseñar desde diferentes poses. Asimismo, sus piernas kilométricas complementaron el look a la perfección.

La influencer se coronó como la sensación del fin de semana. (Foto: IG @manelyk_oficial)

Aunque el invierno se caracteriza por colores más sobrios, el bikini de la influencer destaca por un tono rosa claro con destellos fucsia y estampado de estrellas de mar, una combinación perfecta para una escapada a la playa en esta temporada. Finalmente, para complementar su atuendo playero, agregó unos lentes rosados junto a pulseras de colores para traer de regreso el estilo tropical del verano.

Por supuesto, sus más de 15 millones de seguidores en Instagram no dudaron en llenarla de halagos como "cuerpazo", "el pink te va", "la más, "pero qué hermosa te ves", "la felicidad te sienta bien", "bellísima" y "divina" son algunos de los comentarios que se leen en su publicación.

La modelo sabe que los accesorios no pueden faltar ni al usar bikini. (Foto: IG @manelyk_oficial)

SIGUE LEYENDO

Ludwika Paleta: 4 bikinis modernos con los que paraliza la red

Alessandra Rosaldo impacta con body negro y medias de red

Desde una tienda, Karely Ruiz luce sus impresionantes curvas con cabello rosa