VIDEO: Manelyk González sufre aparatosa caída y es trasladada al hospital de emergencia

Manelyk González alarmó a sus millones de fanáticos, pues este miércoles ingresó al hospital de emergencia debido a que sufrió una aparatosa caída mientras estaba ensayando la coreografía para presentarse en el reality show del programa "Hoy". Los seguidores de la influencer están muy preocupados, por lo que durante el matutino informaron sobre su estado de salud y cómo fue que se suscitó este lamentable hecho en el que la participante terminó en el suelo.

Esta mañana, la ex integrante de "Acapulco Shore" acudió muy temprano al foro del matutino de Televisa para hacer su último ensayo de su presentación en "Las estrellas bailan en Hoy", edición "Campeón de Campeones", sin embargo, al estar practicando su complicada coreografía, su actual pareja Josh Gutiérrez no pudo sostenerla y la modelo terminó azotando en el suelo; el impacto fue tan fuerte que tuvieron que llamar a los servicios de emergencia que se la llevaron a una unidad médica.

En las imágenes, se observa como Mane está realizando los pasos con mucha precisión al igual que su pareja, no obstante, en una de las cargadas del final, tuvo que pasar por el cuello de su compañero, quien lamentablemente no la alcanza a tomar de los pies para jalarla y ponerla en el suelo de manera segura. Por el contrario, al girar perdió el control y terminó cayendo en el piso, golpeándose la cabeza; debido a esto los servicios de emergencia tuvieron que entrar a auxiliarla.

¿Cuál es el estado de salud de Manelyk?

El accidente ocurrió poco antes de arrancar el programa, por lo que al iniciar con la emisión los conductores sólo informaron que la influencer había sufrido una caída. Fue hasta que fue que comenzó el concurso de "Las estrellas bailan en Hoy", que se dio a conocer una actualización de su estado de salud de la ex "Acashore", quien fue trasladada a un hospital en ambulancia, de hecho, se revelaron las imágenes de cuando Manelyk saló del foro acostada en una camilla y sin poder moverse.

De acuerdo a Josh, su compañera tenía un llamativo "chicón" en la cabeza y tenía un fuerte dolor en el cuello; en tanto, Galilea Montijo indicó que le está realizando una resonancia magnética para descartar que la lesión sea más grave debido al impacto en el suelo. "Está consiente, está bien, está tranquila, pero en este momento hay que hacer todo con precaución", destacó la conductora de "Hoy" y "¿Quién es la máscara?".

Esta no es la primera vez que Mane, como le dicen sus fanáticos de cariño, tiene un accidente similar, pues apenas a mediados del año en la misma competencia pero con Carlos Speitzer, la creadora de contenido estuvo a punto de caer e impactar en el suelo en dos ocasiones, debido a las complicadas acrobacias que le ponen los coreógrafos para impresionar a los jueces. No obstante, esta vez la celebridad no corrió con mucha suerte, ya que ahora tuvo que ser llevada a una clínica para descartar cualquier lesión.

Esta semana Mane cambió de pareja, por lo que no estuvo con Potro IG @manelyk_oficial

Manelyk regresó a la "Las estrellas bailan en Hoy" junto a Luis "Potro" Caballero, sin embargo, ésta semana hicieron cambio de parejas, por lo que la influencer iba a participar con Josh Gutiérrez, quien originalmente estaba con Romina Marcos, hija de Niurka. Lamentablemente, la ex integrante de la serie de MTv sufrió este accidente y se suma a todos los lesionados que actualmente ponen en duda su participación en el reality de baile.

