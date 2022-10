VIDEO | Manelyk González responde a todo lo que dicen de ella en Acapulco Shore

La temporada número 10 de Acapulco Shore está dando mucho de qué hablar, no solamente por sus polémicos integrantes sino también por las celebridades que no aparecen en el elenco, pero que aún son nombrados en los episodios debido a los chismes en los que han estado involucrados

Tal es el caso de Manelyk González, quien formó parte de la primera temporada y otras más, pero después decidió que ya no estaría en el reality y que además es famosa por su ahora enemistad con Karime Pindter y su pasada relación con Jawy.

Ahora en redes sociales se ha viralizado un video en el que presuntamente responde a todas las críticas y lo que se habla de ella en el programa: “oigan no están para saberlo, ni yo para contarlo, pero últimamente me siento tan importante, me siento toda una protagonista, muy bien”, declaró.

Mane en la primera temporada. Especial

¿Jawy y Fer?

La contestación de Mane surgió a raíz de que se revelara una escena en la que los “shore” están en una fiesta de alberca, Jawy y Fernanda aparecen muy juntos, cabe destacar que la joven es una de las enemigas de Mane. Karime también llega al encuentro y pregunta que es lo que está pasando a lo que la rubia le contesta que no va a perder la oportunidad de estar con el ex prometido de la influencer.

“solo quiero que Mane vea como me coj* a su ex.”, se escucha en voz de Fernanda.

Karime tampoco lleva una buena relación con Mane, esto después de que la acusara de sostener un romance con Jawy, situación que desmintió y argumentó que ahora se encentra en una relación y comprometida con su novio para casarse.

La nueva temporada de Acapulco Shore se estrenó el pasado 27 de septiembre y es transmitida a través de MTV y Paramount Plus, cabe destacar que los capítulos se grabaron desde la paradisiaca playa de Puerto Vallarta en Jalisco.

