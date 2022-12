FOTOS | La Rosalía paraliza la red con mini vestido de cuero y botas

No es una falsedad cuando decimos que Rosalia Vila Tobella, mejor conocida como "Rosalía", se ha convertido en una de las voces más populares e influyentes de la actualidad. Con tan solo subir fotografías o lives en sus redes sociales hace que sus fanáticos se vuelquen y caigan en la locura.

Recientemente, la intérprete de "Despechá" subió la temperatura al compartir una postal donde se le aprecia con un mini vestido de cuero y unas botas. Sabemos que la española roba corazones, sin embargo, con este outfit sin duda demuestra lo recia que está con su escultural figura.

La artista se encuentra desde Alemania y en una serie de fotografías también se le observa con un enorme abrigo color rojo con sus legendarios lentes oscuros. Además, nos muestra un poco de su proceso creativo y su intimidad en la gira europea. "B von Berlín", escribió la cantante en su descripción.

En 6 horas, la publicación de Rosalía rebasó los 795 mil me gusta y cientos de comentarios admirando su trabajo. "Baby no me llores, eres la mejor Rosalía", "eres una diosa increíble, ultra talentosa" o "eres más que una cantante, eres una artista con todas las letras", son algunos comentarios de los usuarios.

Rompe los Grammy

La vigesimotercera edición de los Premios Latin Grammy se llevó a cabo la noche de este jueves 17 de noviembre, el sitio donde decenas de estrellas se congregaron fue en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, sitio en el que tuvo lugar este evento dedicado a lo mejor de la música latina.

Durante esta edición número 23, la cual regresa a lo grande luego del complejo panorama sanitario que ha representado la pandemia de Covid-19, se contó con la presencia de diversas celebridades y grandes sorpresas para los espectadores. Entre las estrellas más esperadas de la noche desfilaron celebridades como Siddhartha y Yuya, considerados una de las parejas más queridas del gremio del espectáculo, pero también diversos talentosos artistas brillaron, tal es el caso de Thalía, Luis Fonsi, Rauw Alejandro y Rosalía, Carla Morrison, Anitta, Karol G, Ángela Aguilar y su prima Majo Aguilar.

Uno de los momentos más emblemáticos de la noche llegó cuando, además de realizar la tradicional entrega de galardones dedicados a la música latina, la Academia Latina de la Grabación hizo un reconocimiento al cantante mexicano Marco Antonio Solís como Persona del Año 2022.

Otro de los momentos inolvidables fue cuando el premio Álbum del Año fue conquistado por la cantante Rosalía, quien llegó hasta las lágrimas debido a que aseguró que no se esperaba haber ganado este importante premio, el cual premia a una discografía completa, en este caso se trató del álbum "Motomami".

