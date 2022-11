VIDEO: con ajustado traje de látex, Rosalía paraliza los Latin Grammy 2022 y le "perrea" a Rauw Alejandro

La vigesimotercera edición de los Premios Latin Grammy se llevó a cabo la noche de este jueves 17 de noviembre, el sitio donde decenas de estrellas se congregaron fue en el MGM Gran Garden Arena de Las Vegas, Estados Unidos, sitio en el que tuvo lugar este evento dedicado a lo mejor de la música latina.

Durante esta edición número 23, la cual regresa a lo grande luego del complejo panorama sanitario que ha representado la pandemia de Covid-19, se contó con la presencia de diversas celebridades y grandes sorpresas para los espectadores. Entre las estrellas más esperadas de la noche desfilaron celebridades como Siddhartha y Yuya, considerados una de las parejas más queridas del gremio del espectáculo, pero también diversos talentosos artistas brillaron, tal es el caso de Thalía, Luis Fonsi, Rauw Alejandro y Rosalía, Carla Morrison, Anitta, Karol G, Ángela Aguilar y su prima Majo Aguilar.

Uno de los momentos más emblemáticos de la noche llegó cuando, además de realizar la tradicional entrega de galardones dedicados a la música latina, la Academia Latina de la Grabación hizo un reconocimiento al cantante mexicano Marco Antonio Solís como Persona del Año 2022.

Otro de los momentos inolvidables fue cuando el premio Álbum del Año fue conquistado por la cantante Rosalía, quien llegó hasta las lágrimas debido a que aseguró que no se esperaba haber ganado este importante premio, el cual premia a una discografía completa, en este caso se trató del álbum "Motomami".

"Muchísimas gracias, este es el disco que más he tenido que pelear para hacer, que más me ha costado hacer, pero que tiré para adelante, gracias por apoyar mi música siempre, aunque mi música siempre está cambiando; gracias a mi país que no me ha dejado caer, gracias a mi familia, mis amigos y a toda la gente que está detrás de este álbum, los quiero, muchísimas gracias", proclamó la famosa a la hora de sostener el galardón en sus manos.

Sin embargo, este no fue el único momento trascendental que protagonizó la cantante originaria de Cataluña, pues uno de los más icónicos se dio luego de que la joven compositora, productora discográfica y actriz se robó el escenario con su presentación, en la cual deslumbró con un atuendo completamente de látex, sin embargo, además de su estilizada figura, la artista de 30 años causó furor luego de que se bajó del escenario e hizo un recorrido cerca del público, momento que aprovechó para bailarle y hacer un "perreo" a su pareja, el también cantante urbano Rauw Alejandro.

