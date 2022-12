Cynthia Klitbo se va contra Geraldine Bazán por llamarla vieja: "Como me ves quisieras verte”

El pasado 20 de octubre se estrenó el nuevo reality show "Secretos de villanas", el cual es protagonizado por seis de las actrices más talentosas y reconocidas en el espectáculo nacional por los diferentes papeles de villanas que han tenido e interpretado a lo largo de sus respectivas trayectorias, ellas son: Aylín Mujica, Gaby Spanic, Sabine Moussier, Sarah Mintz, Geraldine Bazán y Cynthia Klitbo. A pocas semanas de haberse estrenado, en el programa ya se han generado algunas polémicas que han colocado a sus protagonistas en el ojo mediático.

El escándalo más reciente fue aquel en el que estuvieron implicadas Geraldine Bazán y Cynthia Klitbo, luego que la primera realizara un comentario en el que llamó vieja a la actriz de "Teresa" como respuesta a un chiste que no le pareció atinado. Por lo que Klitbo decidió responder a las declaraciones de su compañera de reality asegurándole que así quiera verse a su edad, y que además ella es un modelo clásico.

Este nuevo encontronazo inició cuando las protagonistas de "Secretos de villanas" se encontraban disfrutando de una cena en el hotel en donde se estaban hospedando durante un viaje a Cabo San Lucas. Fue entonces cuando Klitbo, de 55 años, realizó un comentario que no le hizo gracia a Geraldine, instante en que la actriz le aseguró que no terminaba de comprender el humor de la generación a la que Cynthia pertenece.

"Yo no soy vieja, soy un clásico": Klitbo

La discusión solo acababa de comenzar pues luego que la expareja de Gabriel Soto aprovechara para lanzarle una indirecta a Klitbo, ésta no se quedó callada y se defendió asegurando a la actriz de "Tierra de Pasiones" que ojalá el día en que llegue a su edad se vea igual que ella.

El reality "Secretos de villanas" se estrenó en octubre pasado. FOTO: Especial

“Amor yo no soy vieja, soy un clásico. Como me ves quisieras verte”, respondió Cynthia a Geraldine durante el polémico episodio. Como no podía ocurrir de otra manera, Bazán no se quedó callada y de nueva cuenta replicó el comentario de su colega.

“¡Ay! ¿Tú crees? Me encanta tu seguridad”, exclamó. Este episodio fue compartido por la expareja de Juan Vidal en su cuenta de Instagram y hasta ahora ha sido uno de los más polémicos del reality debido a las múltiples reacciones de los seguidores del reality quienes no dudaron en comentar el post.

Lasseis protagonistas del programa. FOTO: Instagram

“Quién se cree para estarte criticando”; “Por eso le pusieron el cuerno”; “Por eso la dejaron por Irina Baeva”; “Geraldine ni trayectoria tiene”; “Klitbo eres una excelente actriz, no te dejes”; “Soy tu fan Klitbo”; “No le hagas caso, Cynthia”; “Te amamos Cynthia”; “Klitbo tu eres la mejor”; “No sé qué hace Geraldine en ese programa” y “Geraldine Bazán es pésima actriz”, han sido solo algunos de los mensajes que los usuarios compartieron en la publicación.

SIGUE LEYENDO:

Gabriela Spanic y Sabine Moussier revelan cuánto tiempo llevan sin intimidad

Rey Grupero reacciona a la ruptura de Juan Vidal y Niurka Marcos, tras las críticas que recibió por parte de la cubana: "El tiempo me dio la razón"

VIDEO | Tras causar preocupación en Instagram, Ivonne Montero confiesa cómo fue que se quemó las corneas: "Ya no tenía visión"