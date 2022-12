Busca héroes en las luchas: Franco Escamilla ve necesario fomentar los valores en el ring

Desde niño, Franco Escamilla ha sido un fanático de la lucha libre, considera que tanto técnicos como rudos dan muchas enseñanzas de la vida que, por más simples que parezcan, pueden motivar a los niños a crecer con mejores valores. Además, muchas veces los luchadores son como ídolos para los infantes.

“Es importante que los niños tengan héroes, porque los valores que te enseñan estos personajes, ya sean de una película, caricaturas o en este caso los luchadores, son importantes, porque ellos no se prestan al engaño, a mentir o a hacer trampas, y cuando eres pequeño eso es lo que debes aprender”, detalló el comediante.

Para Escamilla, los luchadores técnicos representan eso, al no dar golpes bajos o no atacar por la espalda, porque aunque son golpes, es un espectáculo familiar muy arraigado en la cultura mexicana, que ve mejor que otras cosas que exhiben en la pantalla chica. “No estoy criticando, pero de repente dices, uy no sé si este es el mensaje que yo quiero para mis hijos”.

Otra cosa que ve positiva de esta disciplina, es que está al alcance de la mayoría de los mexicanos, porque se puede ver en televisión abierta y en cualquier ciudad del país, por eso muchos mexicanos se sienten identificados con esta parte de la cultura.

Todo esto lo llevó a aceptar la invitación para ser el narrador en el documental de Marvel Lucha Libre Edition, en donde hacen un recorrido por esta disciplina y que llegará en febrero a la plataforma de Disney+.

“Hubo varias cosas que descubrí, pensé que sabía mucho, pero sólo era lo básico, incluso mostramos de dónde viene la máscara, por qué deben cubrir su identidad y cuándo fue la primera vez que se hizo”, agregó.

Este trabajo lo grabó en diciembre de 2021, desde sus estudios en Monterrey y dirigido vía remota por el equipo de Marvel y Disney. Aunque ya había hecho doblaje, este trabajo fue distinto, pero está satisfecho con el resultado.

Sobre su participación dijo que no fue fortuita, ya que la comedia y las luchas tienen mucha relación: “Lo bello de la comedia es que no está peleada con ninguna de las otras artes, puede entrar a donde sea, ya sea una canción, poesía, película u obra de teatro, y este documental es un claro ejemplo”, finalizó.

