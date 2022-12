CMLL arranca 2023 con lucha en jaula de apuestas en “Sin Salida”

Regresa la jaula al ring de la Arena México en el evento “Sin Salida” del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). El próximo 1 de enero de 2023 se enfrentan 12 gladiadores que se juegan sus máscaras en una batalla de todos contra todos.

Con la presencia de cuatro luchadores técnicos y cuatro rudos, se realizó la firma de contratos que impide dar marcha atrás al riesgo de quedarse sin tapa el primer día del nuevo año, en una derrota que puede repercutir en el futuro de su carrera.

Una mezcla de habilidades, así como de experiencia y juventud, suben al ring de la México Catedral para dejar claro quién merece quedarse con ese trofeo entre las cuatro paredes de acero.

Con la presencia de cuatro luchadores técnicos y cuatro rudos, se realizó la firma de contratos que impide dar marcha atrás al riesgo de quedarse sin máscara

Créditos: Especial

Una máscara se quedará sin dueño

Los 12 guerreros que dejan en el aire su máscara en la batalla “Sin Salida” son; Oro Jr., Neón, Bengala, Retro, Nitro, Inquisidor, Príncipe Odín Jr., Apocalipsis, Zandokan Jr., Difunto, Millenium y Valiente Jr.

La diferencia de edad es notable entre estos luchadores. Neón es el más joven con sólo 20 años de edad, pero eso no lo amedrenta para cantarle guerra a Apocalipsis y compañía.

“Estoy consciente que son muy pocas presentaciones las que llevo, que soy muy novato y que por mi corta edad y experiencia el señor Apocalipsis cree que me va a pisotear, que me va a humillar, pero está muy equivocado”, dejó claro el novel luchador que presume seis años de carrera profesional.

Nitro, el más longevo de la alineación, con 23 años luchando bajo esa capucha, y con 38 años como profesional, calmó los ánimos del novato: “Es mi primera jaula, pero aquí vengo a imponer mis reglas. Ya tengo mucha experiencia, pero si me quedo con este chamaco en la jaula, esa va a estar en mis trofeos”, amenazó.

Lo que es un hecho es que el próximo 1 de enero de 2023 una máscara se queda sin dueño en la jaula de la Arena México, con una dinamitada función de lucha libre que promete emociones para empezar el año nuevo.

SEGUIR LEYENDO

A ras de lona

Octagón y su hijo listos para conquistar el cuadrilátero de la Arena México

Blue Demon: así lucía sin máscara el emblemático luchador, a 100 años de su nacimiento

srgc