A ras de lona

En la calle Dr. Lavista 189, se goza de uno de los espectáculos más entretenidos -me atrevo a escribir- del mundo: la lucha libre. En la Arena México, también conocida como la Catedral de la Lucha Libre Mexicana, hombres y mujeres pelean cuerpo a cuerpo con el objetivo de derribar e inmovilizar al adversario. Un deleite deportivo-teatral. A 2.7 kilómetros de distancia de ese inmueble hay otro recinto donde sucede lo mismo. En él, también se encuentran hombres y mujeres que buscan derribar e inmovilizar a sus adversarios… ¿el lugar? El Congreso de la CDMX. En el legislativo capitalino, nuestros diputados locales constantemente se dan con todo, inclusive a veces de forma más violenta que en el cuadrilátero.

Esta semana, el recinto que utilizaron los alcaldes de oposición para el nuevo enfrentamiento con la 4T, fue el Congreso capitalino. En esta ocasión, los alcaldes y alcaldesas de Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhtémoc y Benito Juárez denunciaron acoso y persecución política por parte del titular de la Secretaría de la Contraloría General CDMX, Juan José Serrano Mendoza, contra las demarcaciones de la alianza Va por México.

DESDE LA TERCERA CUERDA

Los alcaldes exhortaron a las y los diputados a llamar a comparecer al Contralor General de la Ciudad de México, debido a que “está actuando de manera arbitraria y desmedida”.

El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acusó directamente al Secretario Serrano Mendoza, de implementar una política de linchamiento donde primero se sanciona y luego se investiga, y esto sólo le aplica a las alcaldías que no son gobernadas por Morena. “El linchador no respeta procedimientos, no respeta la ley”, enfatizó el gobernante de la Miguel Hidalgo.

Los morenistas no se quedaron con los brazos cruzados. El diputado Martín Padilla y la Concejal de Miguel Hidalgo, América Miranda, reprobaron el que el alcalde Mauricio Tabe utilice los recursos y a los trabajadores de la demarcación territorial para solapar a funcionarios corruptos, en lugar de atender los asuntos prioritarios y las demandas de la población.

LLAVES, CASTIGOS Y CONTRALLAVES

La alcaldesa de Álvaro Obregón también fue clara y contundente. Pidió la comparecencia del funcionario, pero también exigió que se ponga a trabajar. La panista exhortó al Secretario Contralor a “que investigue los casos de corrupción y de faltas administrativas, y de faltas serias que hemos denunciado del gobierno saliente, que son muchísimas, que se enfoquen en lo importante y que nos dejen trabajar y que nos dejen de poner el pie todos los días”.

Todo enfrentamiento tiene dos luchadores, sin embargo, no alcanzamos a ver cuál será la siguiente “llave” que aplicará la Contraloría de la CDMX, ya que no se ha pronunciado después de la denuncia de los alcaldes. Buscamos a la dependencia para conocer su postura y se limitaron a decirnos “de momento, la Contraloría no tiene previsto emitir ningún comentario al respecto”. Entendible.

Un round más de la oposición contra la Cuarta Transformación… Serán muchas más de dos de tres caídas, rumbo al 2024.

Vivo la noticia para contarle la historia.

POR JUAN MANUEL JIMÉNEZ

@JUANMAPREGUNTA

