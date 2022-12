Estos son los hombres que conquistaron el corazón de Laura G

En 2020, Laura G aprovechó un sección del programa que conduce “Venga la Alegría” para confesar a la audiencia que alguna vez en su vida en su vida se enamoró de la persona equivocada y pagó un precio muy alto por dicho amor.

Laura G no tuvo muchos novios. Foto: Instagram

Sin embargo, la conductora poco ha hablado públicamente acerca de sus parejas, pues a pesar de que tiene cierta mala fama debido a un presunto romance prohibido, Laura no ha sido muy noviera, y actualmente tiene un feliz matrimonio.

Los hombres que conquistaron el corazón de Laura G

A continuación, te presentamos un breve recuento sobre los hombres que conquistaron el corazón de Laura G, algunos de los cuales no tuvieron una conducta adecuada con la ex reportera de espectáculos.

Presuntamente Laura y Carlos tuvieron un romance en 2011. Foto: Instagram.

Carlos Loret de Mola

En 2011, Laura G comenzó a trabajar dando notas para la sección de Espectáculos en el noticiero 1N de Televisa, del cual era titular el periodista Carlos Loret de Mola. Una revista famosa de espectáculos publicó las fotos de la conductora saliendo de una cabaña en el Ajusco junto a Carlos.

El escándalo estalló en la cara de ambos, pero la más afectada fue Laura, pues la revista aseguró que la relación extra marital tenía más de un año. Esta situación hizo que durante muchos años Laura recibiera maltrato de la audiencia.

“A mí me pasó algo similar, me enamoré de la persona equivocada y el precio es no alto, altísimo, es muy complicado porque cuando estás ahí no te das cuenta, estás cegada por la admiración, la falta de autoestima, dices ‘es el amor de mi vida y yo quiero estar ahí", reveló Laura en una emisión televisiva presuntamente al respecto.

Alejandro y Laura se conocieron en "Sabadazo". Foto: Instagram

Alejandro Vera

Algún tiempo después, Laura comenzó su participación en el programa de TV “Sabadazo”, el cual hizo que coincidiera algunas veces con el empresario Alejandro Vera. Y a pesar de que parecían muy enamorados, la relación no prosperó.

De acuerdo con los rumores, Laura decidió poner punto final a su relación cuando la pareja se encontró con la ex esposa de Alejandro durante una boda, y éste le puso demasiada atención a dicha mujer, lo que no le gustó a Laura. Tiempo después, ella desmintió dicho rumor.

Nazario y Laura con su familia. Foto: Instagram

Nazareno Perez

En 2015, Laura conoció al director creativo argentino Nazareno Perez, quien ha trabajado para importantes televisoras en México, gracias a que el conductor Facundo y su ex esposa Esmeralda los presentaron.

Un año después, la pareja contrajo matrimonio y hoy en día tienen dos pequeños Lucio y Lisa. Laura ha sido muy discreta con sus cuestiones familiares, pero últimamente comparte con sus seguidores algunas imágenes de su familia.

