En 2022, la banda británica Coldplay se llevó el corazón de mexicanos

En marzo y abril pasados, la banda británica Coldplay estuvo presente en México como parte de la gira 'Music of the Spheres' y sus presentaciones en nuestro país se convirtieron en uno de los momentos históricos que pasó en este 2022, ya que no sólo ofrecieron ocho conciertos en tierra azteca, sino que también grabaron el videoclip 'Humankind' durante los shows en el Foro Sol.

La banda comandada por Chris Martin se presentó el 25 y 26 de marzo en el Estadio BBVA de Monterrey, y el 29 y 30 en el Estadio Akron de Jalisco. Mientras que los días 3, 4, 6 y 7 de abril lo hicieron en el Foro Sol, de la Ciudad de México.

(Créditos: Facebook / Coldplay)

El grupo inglés además de ofrecer gran parte de su repertorio musical también dejaron grandes anécdotas como cuando invitaron a un niño con autismo que tocó junto a la banda, otro fue cuando subieron a una chica con discapacidad auditiva para interpretar un tema en lenguaje de señas. Además, hicieron covers de canciones de Juan Gabriel y Maná.

Durante sus conciertos en el Foro Sol, la agrupación grabó el videoclip del sencillo 'Humankind', el cual muestra parte de la CDMX para terminar en el Foro Sol donde ofrecieron los conciertos que ellos mismos catalogaron como "los mejores fans en el mundo".

El tour que abarcó varios países de Latinoamérica se convirtió en uno de los más lucrativos en la música en los últimos años.

Coldplay enamora a México

La banda aseguró que regresará a nuestro país en 2023.

La gira ocupó el primer lugar de las más lucrativas en el mundo.

Tuvo una recaudación promedio de 5 millones de dólares.

SIGUE LEYENDO:

Coldplay generó estos millones de pesos con sus 8 conciertos en México

Coldplay suspende presentaciones en Brasil tras problema de salud de Chris Martin

PAL