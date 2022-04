Coldplay llena de color y amor eterno la CDMX

Tras visitar la ciudad de Monterrey y Guadalajara la banda británica Coldplay llegaron a la Ciudad de México para realizar el primero de cuatro conciertos que tiene programados en el Foro Sol.

Mas de 60 mil personas disfrutaron del concierto interactivo de la banda que lleno de color el recinto y además deleitaron con el tema “ Amor eterno” de Juan Gabriel.

Flotaban sobre el escenario dos esferas que iluminaban durante la presentación que forma parte de la gira Music of The Spheres pero fue con el tema “Adventure of a Lifetime que Chris Martin enloqueció al público y fueron las primeras palabras. “Bienvenidos, bienvenidos”.

Chris tomó su piano y con una lluvia de luces de colores interpretó “Paradise”. “Hola, amigos, vamos a cantar juntos”, dijo Martin.

Para el tema “Viva la vida” el vocalista del grupo portó la bandera de México, para continuar con “Hymn for the Weekend”.

Como ya lo había hecho en shows anteriores cuando interpretó “A Sky Full of Stars” pidió al público que no grabarán con su celular.

Con “In My Place” el público se volvió una sola voz al igual que con “Yellow” tema con el cual el recinto se tornó en tono amarillo.

“People of the pride" logró que el recinto retumbara y el escenario se convirtiera en una fiesta. Los integrantes se pusieron unas máscaras de extraterrestres para interpretar "Something just like this" y "Midnight", mientras brillaban luces neón.

Continuaron con "Don't panic" y “Fix you", y un pequeño cover de "Amor eterno" de Juan Gabriel.

El final llegó con "Biutyful", el último tema de la noche. "Gracias con todo el corazón", finalizó Martin.

Minutos antes del inicio del concierto se proyectaron videos en los que se concientiza al público para tomar acciones en favor del medio ambiente.

