Triunfó como estrella infantil y terminó en el olvido tras dejar todo por "ser lo peor"

Después de varios años de estar desaparecida del mundo del espectáculo, la exactriz Alisson Lozz volvió a la vida pública y lo hizo a través de sus redes sociales, en una cuenta de Instagram. Ahí hizo una transmisión en vivo y dio algunos detalles de cómo había sido su vida artística y lo que pasó después de alejarse de los escenarios.

Ahí, la protagonista de Al diablo con los guapos recordó que trabajar en el medio artístico le había generado mucha presión y no le dejaba tiempo para compartir con su familia y con sus seres queridos. Además, explicó que la vida de los actores no está llena de glamour como se piensa y que el dinero que ganan no es tanto como se podría imaginar.

Tras dejar las telenovelas, hace 12 años, Alisson se casó con Eliu Gutiérrez con quien tuvo 2 hijas, London Rose y Sydney. Se mudaron a Estados Unidos y después de algunos años regresaron a México.

Alisson Lozz dejó las novelas en 2010

FOTO: Archivo

Después de su regreso a la vida pública, al menos en las redes sociales, Allisson Lozz habló sobre le que le sucedió y los problemas de salud que aún le aquejan. Dijo que le había regresado la ansiedad, un problema que le aqueja desde que era una adolescente.

“Tengo ansiedad y depresión clínica desde que era una niña, desde los 11 años aproximadamente y el retirarme del trabajo a los 16 años me ayudó tanto, ya que el estrés desencadena este tipo de enfermedades cerebrales”

Dijo que con el paso del tiempo y con el apoyo de su familia ha logrado mejorar su estado de salud. También el haberse alejado de los escenarios y dedicarse a algo que le da mayor estabilidad emocional y una rutina, hace más fácil que pueda seguir con su vida.

Por último, pidió a las personas que sufren ansiedad o depresión de cualquier clase, que busquen ayuda con sus seres queridos y con algún especialista, para poder tener una mejor calidad de vida.

Allison Lozz se casó en 2011 y tiene dos hijas

FOTO: Ig Alisson Lozz

