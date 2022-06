“El Capi” Pérez y Ricardo Margaleff se burlan de Allisson Lozz porque "ganaba muy poco como actriz"

Allisson Lozz era una de las actrices más queridas en el medio del espectáculo, por ello, su repentina desaparición de la pantalla chica causó controversia llevándola a realizar una explosiva declaración sobre su sueldo, misma que se convirtió en motivo de burla para “El Capi” Pérez y Ricardo Margaleff.

En entrevista para el programa de radio de “El Capi” Pérez, el actor de “Una familia de diez” fue cuestionado sobre su amistad con Alisson Lozz, con quien compartió escena en la telenovela “Al diablo con los guapos" sobre la que señaló haber ganado muy poco pese a ser la protagonista.

Ricardo Margaleff destacó el talento de Lozz como actriz, sin embargo, indicó que en aquel momento aún era menor de edad y debido a eso no tenían una relación muy cercana, pues gran parte del elenco ya era mayor y su convivencia era en centros nocturnos.

El conductor y el actor bromearon con las salidas de los actores a las que no asistía Lozz, burlándose del bajo sueldo que mencionó la actriz en redes sociales: “No le alcanzaba para ir a comer con nosotros”.

¿Qué fue de Allison Lozz?

La actriz, de ahora 29 años, se alejó de la farándula desde hace más de 10 años dejando atrás una prometedora carrera en las telenovelas. Durante su paso por la televisión participó como protagonista en exitosos proyectos, entre ellos destacan "Misión S.O.S" y "Alegrijes y Rebujos".

Lozz vive actualmente en California, Estados Unidos, y ha decidido dejar atrás su faceta de actriz para dedicar su tiempo a su esposo y sus hijas. Además, declaró tener un sueldo más redituable con su actual trabajo como consultora de belleza, vendedora y colaboradora de una empresa de cosméticos.

Allisson Lozz desea olvidar su faceta como actriz. Foto: Instagram @allisson.gtz

Debido a su repentina salida del mundo del espectáculo surgieron un sinfín de rumores, sumado a la insistencia de los fans por saber más de ella, Lozz decidió realizar un live en su cuenta de Instagram donde señaló que su etapa como actriz no fue grata y aún le "lastima", por lo que pidió que no le pidan fotos al verla en la calle.

“Cuando se acercan y me preguntan detalles de mi vida pasada y les cuesta tanto entender el daño que a mí me causa recordar yo digo: ‘¿Por qué? ¿Por qué si he dicho tantas veces que a mí me frustra, que a mí me duele, me lastima recordar mi vida pasada por qué se aferran a seguirme preguntando, a seguirme dañando?”, señaló.

