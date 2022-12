Adal Ramones: ellos son todos los hijos del conductor de "Otro Rollo" de 61 años

Adal Ramones es uno de los conductores más queridos de México, quien es recordado por su participación estelar en "Otro Rollo", un show de comedia y variedades que se transmitía en vivo por las noches a finales de los noventas y que concluyó sus transmisiones hasta el año 2007. Sin embargo, el carisma del presentador lo hizo encabezar otros exitosos proyectos, tales como "Bailando por un sueño" y "La Academia".

Por lo cual, no es de extrañarse que hoy en día Adal Ramones acumule muchos fans en México y varias partes de Latinoamérica, quienes se complacieron al enterarse que el oriundo de Monterrey se convertirá en padre por cuarta ocasión, según informó el propio actor por medio de redes sociales.

La noticia alegró a sus colegas y a fans, no obstante, también impresionó a muchos, ya que el actor no está en una edad precisamente fértil, pues ya tiene 61 años y en esta ocasión la madre de su retoño no será Gabriela Valencia, con quien estuvo casado hasta 2013, sino su actual pareja, Karla de la Mora.

Karla de la Mora y Adal Ramones se casaron en agosto de 2017 | IG: @ adalramones

¿Quiénes son los hijos de Adal Ramones?

A pesar de que Adal Ramones es un hombre muy carismático y cómico, en realidad solo se le han conocido dos grandes amores: Gabriela y Karla, con las cuales el también creador de contenidos vivió momentos muy significativos y procreo una familia feliz, la cual hoy en día sigue creciendo.

Ella es una de las hijas producto del primer matrimonio de Adal Ramones | IG: @ adalramones

Pues, a pesar de que hoy en día ya no está casado con Gaby Valencia, lo cierto es que Adal Ramones nunca ha descuidado a sus hijos Paola y Diego, quienes fueron producto de su primer matrimonio y los cuales conviven de manera armónica con su actual esposa y tercer hijo: Cristóbal Ramones de la Mora.

Él es Diego Ramones Valencia | IG: @ adalramones

Ahora se sabe que se unirá un cuarto retoño a la familia del cual se desconoce el sexo y nombre, aunque se espera que conforme avancen los meses se den más detalles en torno al esperado bebé, el cual fue una sorpresa para sus papás y para sus hermanos, especialmente para su guapa hermana de 21 años.

Él es el hijo menor de Adal Ramones, el primer bebé que tuvo con su actual esposa | IG: @ adalramones

SIGUE LEYENDO:

Poncho de Nigris amenaza a Adal Ramones: "el tiempo todo pone en su lugar"

Belinda: El día que la cantante celebró sus XV años en “Otro Rollo” con Adal Ramones ¡hasta se puso vestido de princesa!