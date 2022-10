¿Cancelado? Las cosas que hacía Adal Ramones en Otro Rollo y hoy serían imposibles

Adal Ramones se convirtió en una figura de enorme renombre para la televisión mexicana, su programa "Otro Rollo" fue un antes y un después para la industria del entretenimiento nacional, el famoso presentador innovó la manera en que se hacían contenidos en cadena nacional al traer posiblemente el primer “Late Show” a nuestra cultura.

El querido programa "Otro Rollo" se caracterizaba por presentar una variedad de dinámicas como sketches, entrevistas y tener invitados internacionales de renombre como Shakira, Sylvester Stallone e incluso a los "Backstreet Boys"

Lamentablemente mucho del humor por el que se caracterizaba "Otro Rollo" actualmente podría ser considerado de mal gusto e incluso ofensivo para la sociedad mexicana actual.

Muchos momentos del programa son recordados con cariño, como la famosa carrera de Botargas, los populares monólogos y otros como la confrontación que sufrió Adal por parte de un poeta, se mantienen presentes cuando se menciona "Otro Rollo", desafortunadamente mucho del contenido que se presentaba de manera habitual no envejecido muy bien que digamos.

Mucho del contenido que se presentaba no ha envejecido bien

Créditos: Especial

¿Por qué sería ofensivo "Otro Rollo" actualmente"?

Adal Ramones ha reflexionado respecto a cómo era el humor que se consideraba "común" en la televisión mexicana al momento que su programa "Otro Rollo" se encontraba en emisión, en una entrevista que realizó con Sergio Sepúlveda y Mauricio Mancera para su programa de radio por internet, el conductor hizo memoria sobre como en esos momentos era "normal" burlarse abiertamente de la comunidad LGBTQ.

En uno de los tantos sketches del programa "Rosas por siempre" el cual se presentaba como una parodia de una minitelenovela con el mismo nombre, se planteaba la idea de cómo hubiera sido el mundo si los heterosexuales fueran quienes debían esconder su orientación sexual por miedo al rechazo.

Si bien Adal ha comentado en numerosas ocasiones que "respetando las diferencias es como nos podemos llevar mejor" es difícil ver como las actuaciones de él y sus compañeros de escena durante este sketch no resultan ofensivas por el hecho de fomentar un estereotipo negativo referente a la comunidad LGBTQ.

En otra ocasión "Otro Rollo" presentó una suerte de concurso llamado "Señorita Table" en el que jóvenes semidesnudas hacían "Pole Dance" frente a un grupo de hombres que se encontraban sentados en mesas pequeñas, simulando una puesta en escena como si de un verdadero "Table Dance" se tratara.

Este "Concurso" definitivamente resulta ofensivo debido a la sexualización y cosificación al que se somete a las participantes, Adal comentó en su programa que eso no fue creado con la intención de mofarse de las mujeres "No nos estamos burlando en ningún momento de la mujer. Esto es parte de la variedad nocturna no de México, del mundo".

Actualmente Adal ha comentado que sus ideas en "Otro Rollo" tenían buenas intenciones "Tratábamos de hacer un programa blanco, no había malas palabras, lo más cañón que yo decía era 'ingue su' o 'güey'. Fuimos los primeros en decir 'güey'".

Respecto a los cuestionables contenidos que se presentaban en su antiguo programa, Adal admite que tanto como a él como a las televisoras les tomó tiempo tomar consciencia, afortunadamente el presentador ha sido testigo del cambio que se ha vivido en la sociedad, el cual se ha reflejado en la televisión mexicana y en el humor contemporáneo "en la mayor parte de nuestros actos de toda la vida hacemos esas referencias equivocadas, ahora tenemos que desaprender lo que aprendimos".

SEGUIR LEYENDO

Adal Ramones: Así fue el día que el conductor se incendió en pleno programa en vivo

Otro Rollo: Así fue el día que Adal Ramones le enseñó a bailar banda a Britney Spears | VIDEO

Las FOTOS que demuestran que Paola, hija de Adal Ramones, tiene todo para ser una supermodelo

srgc