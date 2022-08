Paola, hija de Adal Ramones, debuta en una película; no quiere que su familia la vea por esta razón

Paola Ramones comienza a seguir los pasos de su papá Adal Ramones en la industria del entretenimiento, pues acaba de debutar en la película "Las leyendas: el origen", sin embargo, reveló que aún no quiere que su familia lo vea por una poderosa razón. La joven ya comenzado a estudiar cine para especializarse en esa área y continuar con el legado del conductor y comediante.

Después de que el estreno "Las leyendas: el origen" fuera pospuesto debido a la pandemia, por fin llegó a las plataformas digitales la sexta entrega de esta historia, la cual le dio una oportunidad a nuevos talentos, entre ellos la hija del conductor de "Otro Rollo". La cinta animada está disponible en VIX+, que es el catálogo de TelevisaUnivision, por lo que la ahora actriz se encuentra muy emocionada de que llegue a tanta gente.

"Creo que valió la pena la espera; salió en ViX+, y pudimos conectar con todas esas familias de las que ya tuvimos respuesta a un día de haberla sacado. Estamos muy emocionados y felices de que por fin ya se estrenó la película", contó Paola a la revista Tv y Novelas.

Paola Ramones debutó en "Las leyendas: el origen" Foto: IG @paolaramones

Paola no quiere que Adal Ramones vea aún su película

La joven, de 21 años, le dio la voz a "Moribunda", un personaje que conoció en las primeras películas cuando era niña y que en aquel momento no tenía diálogos. Ahora, ella tuvo la oportunidad de hacerla, sin embargo admitió que le causó inquietud la aceptación del público.

"Tuve nervios, no sabía si le iba a gustar a la gente, si estaba esperando otra voz y le voy a dar lo que no quiere. Como que me hice bolas antes de empezar, pero pensé: “Mientras sea auténtica y le dé una personalidad a Moribunda, el público lo va a sentir de esa manera”… Fue quitarme el miedo y la presión, y eso fue lo más bonito que me pudo pasar con Moribunda: hacerla mía", destacó.

Indicó que además del apoyo de su director Ricardo Arnaiz, también la ayudó Adal Ramones, quien tiene experiencia en el doblaje, pues hay que recordar que hizo "Stuart Little". "Creo que tuve a dos grandes maestros, uno grabando y otro en casa. Gracias a Dios fue muy bonito agarrarme de ellos dos, salir adelante y sacar este personaje, sola pero con dos grandes maestros atrás, no hubiera podido sin su apoyo".

Adal Ramones apoyó a su hija en este trabajo Foto: Especial

Sin embargo, destacó que aún no quiere que su familia vea la película debido a que ella no se encuentra en México, puesto que se fue a estudiar cine a Los Ángeles, California, en Estados Unidos, y desea que la disfruten juntos. "Mi papá está allá, entonces le pedí que esperara para verla juntos; a toda mi familia le pedí detenerla para poder llegar con ellos y verla. La grabé hace unos años, y ahorita no la quería ver sin mi familia".

