Adal Ramones: 5 fotos de Karla de la Mora con las que enamora al conductor

El conductor Adal Ramones está dando mucho de qué hablar al revelar que será papá por cuarta ocasión. De acuerdo con lo que confesó para un programa de televisión, su esposa Karla de la Mora tiene 13 semanas de embarazo, por lo que muchos se han comenzado a cuestionar quién es la bella mujer que enamoró al también productor, así que te dejamos 5 fotos de la empresaria.

Ramones confirmó en una entrevista con el matutino "Venga La Alegría" que a sus 61 años está esperando la llegada de un bebé. Hace unos meses, una revista de espectáculos había especulado con la información, sin embargo, es hasta ahora que el exconductor de "Otro Rollo" dio detalles de la feliz espera, pues será el próximo 2023 cuando se convierta en papá de su segundo hijo junto a De la Mora.

¿Quién es Karla de la Mora? 5 fotos de la esposa de Adal Ramones

Aunque Karla no pertenece al medio del espectáculo ha ganado fama en las redes sociales por su relación con el también escritor y director de escena, con quien se casó en agosto del 2017 en una fiesta de estilo "salvaje", como la describió el propio Adal, ya que se dieron el sí en un Safari localizado en Puebla; de acuerdo con algunos medios, se supo que la feliz pareja pasó su luna de miel en Tailandia.

Karla celebró su cumpleaños 37 en agosto. Foto: IG @kadelamora

La empresaria enamora a Adal con su belleza y carisma. Foto: IG @kadelamora

El conductor ha confesado que no quiere permanecer ni un segundo alejado de su esposa, y que no desea cometer los mismos errores que existieron en su primer matrimonio con Gabriela Valencia. Karla y Adal se conocieron en el aeropuerto, y desde que Ramones vio a la guapa joven quedó enamorado, por lo que aceptó la condición de esperara para llamarle.

"Un día viajé a Vallarta (hace casi 8 años) y en la sala de abordar del aeropuerto me topé con ella, decidí sacarle plática y resultó ser de lo más divertido. Le pedí el teléfono y sólo me puso como condición que le llamara dentro de tres meses, me esperé y así lo hice. Coincidimos en muchas cosas, pero fue su hermoso corazón, su nobleza y entrega a los demás, lo que me dio tanta alegría al corazón. Y fue así como, después de cuatro años y medio de noviazgo, le propuse matrimonio…", escribió el conductor en una publicación de Instagram.

Con el conductor ya tiene un hijo. Foto: IG @kadelamora

Actualmente espera a su segundo bebé, que posiblemente llegue en mayo de 2023. Foto: IG @kadelamora

Karla de la Mora es mexicana y celebró su cumpleaños 37 en agosto de este 2022, es 23 años menor que Ramones, pero eso no ha sido impedimento para que su relación prospere. Tiene una marca de ropa junto con su hermana llamada Ondas de sueño, especializada en la venta de pijamas. Se sabe que estudió Comercio Internacional, pero también ha trabajado en publicidad y producción.

La esposa de Adalberto Javier Ramones Martínez, nombre real del presentador, suma 107 mil seguidores en Instagram plataforma en la que deja ver que tiene una amorosa relación con su primer hijo, y con el productor, quien ya había tenido una relación con Gaby Valencia, llegando al altar en 1998. Tuvieron dos hijos Paola y Diego, pero se divorciaron en el año 2013, y 4 años después el ex conductor de "Otro Rollo" volvió a contraer matrimonio con Karla de la Mora, con quien recibió a Cristóbal en el 2019.

La esposa de Ramones es muy activa en sus redes sociales. Foto: IG @kadelamora

SIGUE LEYENDO:

Adal Ramones confirma que será papá a sus 61 años, así anunció la llegada de su cuarto hijo

FOTOS | Ella es la hija de Adal Ramones que sigue los pasos de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón