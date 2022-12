¡William Valdés, olvidado por Azteca! Sigue sin trabajo en TV tras ser echado de VLA

William Valdés fue uno de los primeros conductores en decir adiós a "Venga la Alegría", y es que en la televisora del Ajusco se acercan muchos cambios y el matutino mostrará sus nuevos rostros en 2023. Y, aunque hay rumores de que varios se irán a Telemundo, parece que el joven se quedará en el "olvido".

Fue hace un mes cuando se dio a conocer que William Valdés fue despedido, incluso reveló que ni siquiera le avisaron, pues todavía alcanó a grabar los promocionales navideños para la televisora. Desde entonces, el exconductor se mantiene activo en las redes sociales,

Antes de aparecer en pantalla con el matutino y otros programas, William Valdés fue integrante de CD9, carrera que quiso volver a retomar con su éxito "Playa en la ciudad", pero al parecer la música tampoco es lo suyo. Fue a través de su red social que reveló sus próximos planes después de VLA.

William Valdés "obligado" a tocar puertas para regresar a la TV

Tras dejar la música con CD9, William Valdés permaneció en TV Azteca y trabajó en VLA y Despierta América; sin embargo, actualmente no tuiene trabajo. A través de su cuenta oficial de Instagram, el joven respondió a las preguntas de sus seguidores y reveló que no tiene ningún proyecto nuevo.

Todo lo que dicen es mentira. Cuando tenga algo, les dejo saber

Esto a raíz de que hay rumores de que varios del elenco de "Venga la Alegría" podrían irse a Telemundo una vez que terminen en el matutino. Además, parece que William Valdés no tiene ofertas de trabajo, pues asegura que para el 2023 no hay nada plenado, pues prefiere vivir el presente.

William Valdés regresa a la actuación tras ser despedido

Y, aunque el exconductor no ha aparecido a cuadro, reveló nuevamente en su red social que volvió a la actuación, pero no reveló el proyecto en el que está trabajando. También ha promocionado la marca de ropa china muy famosa con algunos anuncios. "Ojalá (pudiera) tener una bola de cristal para saber qué me depara el 2023...", compartió William Valdés, quien se dedicará a tocar puertas.