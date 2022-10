VIDEO: así fue como despidieron a William Valdés de Venga la Alegría

Después de dos años como conductor del matutino Venga la Alegría, el cubano William Valdés fue despedido del exitoso programa de TV Azteca. La noticia la dio a conocer el colaborador de El Heraldo de México, Alex Kaffie, que en su perfil de Instagram aseguró que sería el primero de varios cambios, tras la llegada de la nueva administración a la televisora del Ajusco.

Kaffie adelantó que tras la llegada del nuevo director general de contenidos de TV Azteca, Adrián Ortega Echegollén, se harían varios cambios en Venga la Alegría y la salida de William Valdés sería el primero. Algo que el propio conductor cubano confirmó la tarde de ayer.

En una entrevista hecha ayer por la tarde, William Valdés dijo que por ahora no tiene definido su futuro profesional y negó que su salida de Venga la Alegría se deba a que irá a Telemundo, con su exjefa Sandra Smester, por lo que los únicos que tuvieron peso en la decisión, son la nueva administración de contenidos de TV Azteca.

"Definitivamente sí me tomó por sorpresa mi salida de Venga la Alegría. Me acaban de avisar hace como cinco horas. Llamaron a mi manager, no me llamaron a mí, pero mañana voy a salir con toda la actitud para cerrar el ciclo (...) Para mí ha sido muy importante trabajar en México y he aprendido muchísimo"