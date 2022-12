"No tenía que ser empático": La polémica defensa de Mauricio Castillo a Yordi Rosado tras entrevista con Luis de Llano

En recientes fechas el conductor Yordi Rosado se ha dado a la tarea de entrevistar a varias celebridades para su canal de YouTube, mismas que han sido emotivas por destapar pasajes ocultos que resultan ser muy sensibles para sus invitados, aunque también han resultado polémicas. Uno de estos casos fue el del productor Luis de Llano, quien confesó que había tenido una efímera relación con Sasha Sokol cuando era menor de edad.

Después de los dimes y diretes que derivaron en una acción legal en su contra por "daño moral", este martes 13 de diciembre la cantante utilizó una vez más su cuenta de Twitter para arremeter en contra del conductor y acusarlo de no haber tenido empatía. "Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas", escribió la exTimbiriche.

Este hecho volvió a sacudir al mundo de la farándula y a pregunta expresa a su excompañero de Otro Rollo, Mauricio Castillo, este no dudó en defenderlo de la manera más diplomática para evitar levantar más polvo. "Yordi hace su trabajo y ya. La responsabilidad de Yordi es hacer bien su trabajo y lo hace muy bien. No tiene ninguna obligación de ser 'empático' como dice, con todo respeto para Sasha, en una declaración tan fuerte como la que hizo Luis de Llano..."

Inicia en el minuto 08:50

Mau Castillo dice que los afectados tienen que arreglarse

Con toda la serenidad del mundo, Mauricio Castillo explicó que el problema es entre dos y son sólo ellos quienes tienen que arreglar sus problemas sin meter a terceros. En este caso, defendió a capa y espada a su excompañero y amigo al señalar que no tiene ningún tipo de responsabilidad por lo que sus entrevistados declaren.

"El problema, yo creo, el problema se tiene que resolver entre Luis de Llano y Sasha. El problema no es Yordi o si fue menos empático o más empático o no lo fue o sí lo fue. La responsabilidad de Yordi fue muy clara. Él hace su trabajo tan bien, que logra que éstas declaraciones se conviertan en una cosa muy incendiaria y que rompa perfecto. Hizo su trabajo tan bien, que rebasó estos límites y se desborda perfecto", explicó el también pintor.

De igual forma, recordó la declaración que hizo Roberto Palazuelos durante su entrevista, misma que le valió la candidadtura para la gubernatura de Quintana Roo. Sin embargo, y por muchas repercusiones legales que se generen, dijo que el entrevistador no tiene para nada la culpa.

¿Cuál fue el argumento de Sasha?

Tras compartir un fragmento de la entrevista donde Luis de Llano confiesa la relación que tuvo con Sasha Sokol, ella escribió: "¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobretodo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde '¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?'"

De igual forma se fue contra Rosado tras acusarlo de sólo pensar en su rating y no en su persona: "La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste", destacó.

SIGUE LEYENDO:

Issa Vegas explota, la sensual modelo responde a "haters" por festejar la victoria de Argentina

VIDEO | Abuelita vende dulces para sacar adelante a sus nietos, recibe una agradable sorpresa que la conmueve

VIDEO | Margarita Portillo reacciona a declaraciones de supuesto exempleado: "Todo es orquestado por Leonardo"