VIDEO | Abuelita vende dulces para sacar adelante a sus nietos, recibe una agradable sorpresa que la conmueve

Las redes sociales han servido de catapulta para que muchas personas se den a conocer y con ello ganar fama y reconocimiento; sin embargo, también existen aquellos que buscan ayudar a otros de manera desinteresada y transmitir ésta idea para crear una mejor sociedad. Es el caso del usuario de TikTok que se hace llamar "Simón Pollo", quien ha compartido algunos videos donde se entrevista con gente que necesita apoyo y él se los brinda.

En este caso, el hombre interceptó a una mujer que empujaba una triciclo con múltiples golosinas para vender en una escuela. Tras hacerle varias preguntas, le pidió que le ofreciera algunos dulces. Ella, quien se notó extrañada por la repentina entrevista frente al celular le mostró, con ayuda de su nieto, todo lo que tenían. Después de elegir algunos caramelos le pidió la cuenta, misma que ascendió a "21 pesitos".

Con toda la tranquilidad del mundo "Simón Pollo" le pidió que le extendiera la mano para pagarle. Ella lo hizo con la mayor naturalidad del mundo sin pensar que se llevaría una agradable sorpresa: le entregaron mucho más de lo que esperaba. Con billetes de 50 pesos pagó bombones, dulces, chicharrones y palitos de chocolate.

La señora vende sus dulces cerca de una escuela (Foto: captura de pantalla)

"Vamos a hacer algo mejor oiga. A ver, dígame, hay un dicho que me gusta mucho que dice que los tiempos de Dios son perfectos y a la gente buena le pasan cosas buenas... no tenga miedo", le dijo para después colocar sobre la palma de su mano varios billetes de 50 pesos y otros de 100. Ella, sorprendida y conmovida, le dijo que no podía aceptar tanto dinero. El pequeño que la acompañaba a pie le dijo, con una sonrisa, "que Dios lo bendiga".

"Usted se merece eso y más"

En su intento por devolver el dinero, pues considero que es mucho, la mujer que se identificó como Rosalina Moreno García recibió también una respuesta que no se esperaba: "usted se merece eso y más". El tiktoker le explicó que ese pequeño gesto se debe a que le echa muchas ganas, "yo sé lo mucho que se ha esforzado usted por salir adelante".

Con las manos en la cara, la vendedora agradeció el acto y dijo que se los recibiría por la necesidad que atraviesa. Cabe destacar que además del pequeño, habían otros niños debajo del triciclo; todos son sus nietos y están con ella porque sus padres "no están". Es por esta razón que sale todos los días a vender sus dulces para poder sacarlos adelante. "Le voy a hacer una promesa. Yo vi que ese asiento no está bien. Yo le voy a comprar uno nuevo para que no ande batallando".

La vendedora de dulces se conmovió con el gesto (Foto: captura de pantalla)

