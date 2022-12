VIDEO | Alumnos de secundaria tienen tremenda pelea y nadie hace nada, insultan a una señora que los quiere separar

A través de las redes sociales circula un video del momento en que dos estudiantes de secundaria se enfrascan en una pelea a golpes. Frente a varios de sus compañeros, se dieron cita en calles del Centro Histórico de la Ciudad de México para arreglar sus diferencias con los puños; sin embargo, destacó la narración de una niña, misma que documentó los hechos desde un teléfono celular.

Entre risas y animando a uno de ellos para que le "diera" al otro, la joven le exigió a todo aquel que se acercaba que los dejaran atacarse a sus anchas. Cuando uno de ellos cayó al sueño su júbilo se manifestó de inmediato y le gritó que lo tirara, pues "ya lo tenías abajo". Al parecer, el espectáculo la tenía muy entretenida ya que soltaba carcajadas como si se tratara de una nimiedad.

Justo en ese instante una mujer, al parecer de la tercera edad, apareció para intentar calmar los ánimos y que los alumnos de alguna secundaria técnica aledaña al Zócalo capitalino cesaran de atacarse. No obstante, la misma jovencita le gritó de forma irrespetuosa que no se metiera. "No se meta, señora. Pinc$% chismosa", le dijo la presunta estudiante para después pedirle, con un pobre vocabulario, a "su gallo" que dejara a su rival.

¿Cuál fue la reacción de los internautas?

Este tipo de grabaciones siempre tendrán bastante interacción en redes sociales, pues para muchos parecerá divertido, mientras que para otros es un hecho reprobable que dos jóvenes tengan que liarse a golpes para arreglar sus problemas, olvidando la educación (si es que les dieron) en casa. En este caso no fue la excepción, pues algunos recordaron (con orgullo) que en otros tiempos así eran las peleas, mientras que uno más condenaron el acto y sintieron pena por la estudiante.

"Cuando yo era chamaco así eran los tiros, uno contra uno y nadie se metía, solo que en aquellos días nadie los grababa...", "Por la forma de hablar de la chavita, se ve que viene de una familia disfuncional", "El léxico de la chavita que graba me impresiona más que la pelea", "Es lamentable que sigan criando niños así, nada que aporte realmente a la sociedad", fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer en la publicación.

