Modo gimnasio: Norma Palafox se llevó todas las miradas con minishort

Norma Palafox es una de las jugadoras de futbol femenino que más admiración generara en los mexicanos. No solo es querida por su forma de jugar en el campo de juego sino, ha ganado muchos fanáticos por su gran belleza y carisma. Es que es muy encantadora y no hay forma que alguien diga que no la quiera.

Instagram es la red social elegida por la delantera del Atlas para mostrar todo su día a día. Cuando ingresas a su cuenta, puedes ver su vida profesional con algunos detalles que no te muestran las cámaras como también, mucho de su vida privada donde deja ver algunos casos que la hacen una mujer diferente.

El minishort de Palafox

Como te hemos dicho, Norma Palafox se ha ganado una cantidad de fans gracias a su belleza. Es que la futbolista es como la mujer ideal para cualquier mexicano que le juste el futbol. No tiene problemas de ver deporte todo el día, tiene una sorisa muy encantadora y por supuesto, unas piernas para el infarto.

Con la vuelta al gimnasio, la chica de Atlas subió una foto a su historia de Instagram donde se la puede ver de regreso a los entrenamientos. Ya a punto de terminar el Mundial de Qatar 2022, todos tienen que volver a las prácticas y para eso deben estar muy bien físicamente. Lo que sí, Palafox lo hace de una forma muy sensual.

Norma Palafox. Fuente: Instagram @normapalafox_

En la imagen que ha subido a las redes, Norma Palafox muestra que tiene un físico envidiable y por eso, no tiene vergüenza de utilizar un minishort de se pueden ver una piernas bien firmes. En definitiva, nadie puede negar que ella es una de las jugadoras más bellas de este deporte.

