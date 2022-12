Al borde de las lágrimas, Norma Palafox conmueve al mundo con sentido mensaje

Norma Palafox siempre demostrar una personalidad muy auténtica, con una sonrisa de oreja a ojera y la cabeza con tirar para adelante en todo momento. Es la futbolista de la selección mexicana femenina, busca dar una imagen de positividad donde la idea es alentar a las demás mujeres a que se animen a cumplir sus sueños y no aflojen.

Instagram es la red social donde Palafox decide tener un contacto directo con todos sus fanáticos. En esta red, se muestra con muchos videos o posteos tratando que nos enteremos de que está haciendo en el día a día. Bueno, hoy no es un gran día para la futbolista y se animó a grabar dos videos hablando sobre sus sentimientos.

Norma Palafox. Fuente: Instagram @normapalafox_

Norma Palafox agarro su celular y nos contó que hoy cumpliría años su madre. Un este mensaje desgarrador dijo: “Les quería comentar que hoy 5 de diciembre mi madre cumpliría años y estoy mal porque no puedo saludarla”, dijo la influencer entre lágrimas y con una voz que demuestra el mal momento que está pasando.

En el otro video que colocó en su historia de Instagram, la futbolista puso énfasis en que las personas no dejen de abrazar, saludar y amar a sus seres queridos ya que cuando no estén (como ha pasado con su madre), pues no lo podrán hacer. Un mensaje muy emotivo pero con la mirada puesta en ayudar al otro.

Realmente son muy sentida las palabras que está expresando Norma Palafox. A quien no le ha pasado que por diferentes motivos se nos pasa saludar a alguien muy querido por su cumpleaños y luego cuando no este, ya no podremos abrazarlo nunca más. Un abrazo a la distancia para Norma y arriba que la vida sigue.