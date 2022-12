Ella es Ana María Markovic, la futbolista croata considerada la "más bella de todo el mundo"

Ana María Markovic se ha vuelto tendencia mundial luego de que fue considerada la futbolista más bella del mundo, además de que constantemente las fotos que sube a su Instagram, donde tiene 1.5 millones de seguidores, y videos a TikTok, donde tiene casi 150 mil. En sus redes sociales comparte cosas acerca de su vida y también publica sobre su carrera profesional como atleta.

Espera mejorar como atacante y ser de las mejores. Foto: Instagram.

Markovic, de 23 años, saltó a la fama en las redes sociales gracias a su atractivo físico, además de que juega como atacante en el Grasshoppers suizo y ha expresado su deseo de jugar en Inglaterra, afirmando que "estaría muy interesada" en jugar en la Superliga Femenina.

No le gusta que la llamen sexy

Sobre su etiqueta de "la más guapa", Markovic dijo recientemente en una entrevista para medios locales: "Me gustaban los artículos que me llamaban la futbolista más guapa o una de las más guapas, porque me hace feliz oír que soy hermosa.. Pero luego aparecieron artículos en los que se me describe como la futbolista más sexy. Eso no me gustó”.

Acapara todas las miradas. Foto: Instagram.

Agregó que constantemente le escriben haciéndose pasar por directivos, “sé exactamente lo que quieren de mí. Nunca me han visto jugar al fútbol y sólo se fijan en el exterior. Me parece una pena. Creo que esa gente debería informarse más de antemano y ver lo que puedo hacer en términos futbolísticos".

Tiene mucho talento como atacante. Foto: Instagram.

Su opinión divide a sus fans

También se habló mucho de ella porque se le preguntó en Instagram a quién considera el mejor jugador de la historia ¿a Lionel Messi o a Cristiano Ronaldo? Sin dudarlo respondió con el nombre de CR7. También dijo que "sólo hay un número siete", a pesar de que ella misma lleva el dorsal 7.

Lleva el mismo número que CR7. Foto: Instagram.

No es la primera vez que habla de su admiración por el ex jugador del Manchester United, de 37 años. Anteriormente, Markovic había declarado a 20 Minuten: "Mi jugador favorito es Cristiano Ronaldo, porque es muy disciplinado. Creo que es muy importante darlo todo en el deporte y tener una buena mentalidad, como él". También dijo que admira a su compatriota croata Luka Modric, que hoy 14 de diciembre jugará por su pase a final de Qatar 2022 contra Argentina, del fútbol femenino, a Ramona Bachman.

