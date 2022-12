Ivana Knoll se luce con mini bikini para desearle el triunfo a Croacia

Cuando parece que ha hecho todo lo posible, reaparece Ivana Knoll y se supera a si misma. La conocida como "Novia del Mundial" ha paralizado la justa deportiva con sus atrevidos looks con los que ha volado las estrictas reglas de vestimenta en el mundial de Qatar por lo que fue sacada del estadio en una ocasión.

Pero eso no la detiene, pues está dispuesta a coronarse como la sensación de este evento deportivo y aunque no le guste a la argentina Larissa Riquelme, se coronará como la reina de los mundiales, pues hay que recordar que ella ya asistió a los dos últimos y también destacó por su belleza, así como por los looks que usó en cada uno de ellos, pero nada como en Qatar donde se ha volado la barde al dejar muy poco a la imaginación

Sus looks han causado sensación. Foto: Instagram

Ivana Knoll se luce en bikini para desearle suerte a Croacia

Apoyando a su selección croata, la modelo decidió usar un micro bikini a cuadros rojos y blancos para desearle suerte a los once que disputarán su pase a la final del mundial frente a Argentina. Visiblemente bronceada, la influencer disfruta de un día de playa y aprovecha para desear suerte a su equipo.

Ivana quien en más de un ocasión ha robado cámaras en este mundial, está dispuesta a seguir causando sensación, pues sin importar las restricciones en los estadios ella ha decidido lucirse con un bikini que deja poco a la imaginación y muestra su belleza en máximo esplendor.

Disfruta su estancia en Qatar. Foto: Instagram

"La novia del mundial" desata pasiones

Knöll se volvió una sensación mediática este mundial, y deja en claro que es apasionada a los deportes, pues en su cuenta de Instagram cuenta que ha asistido a las dos últimas justas futbolísticas Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora está causando sensación en Qatar 2022. Además en sus redes sociales ha publicado fotos en otros eventos deportivos como el SuperBowl.

En cada uno de los partidos de Croacia a los que ha asistido llamó la atención pues mostró su belleza y carisma con looks muy reveladores. Además ha aprovechado su estancia en el país árabe para deleitarse en sus playas, por lo que también la hemos visto posar en traje de baño y bikini ya sea en la arena o en una piscina.

Con unos ajustados leggins tipo piel causo sensación en Qatar. Foto: EFE

Ivana Knöll evolucionó sus looks

Ivana es una sensación en todo el mundo, pues al ser considerada "La Novia del Mundial" su imagen le ha dado vuelta al orbe y gracias a esta exposición mediática ha incrementado su número de seguidores en redes sociales. Tan sólo en Instagram ya supera el 1.7 millones de seguidores y antes del mundial sólo tenía 800 mil por lo que hace unos días agradeció a sus seguidores por ese súbito incremento.

Sin importar que podría quedar fuera de los estadios, pues las autoridades podrían prohibirle la entrada por mostrarse con atrevidos escotes, la croata ha brillado por su belleza y gracias que la posicionan como la más bella croata del Mundial de Qatar 2022. Las estrictas leyes de vestimenta dictan que “los hombros y las rodillas deben cubrirse al visitar lugares lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales” aunque la recomendación es que las prendas conservadores sean utilizadas todo el tiempo.

Pero esas reglas no han aplicado para ella y "saltándose las restricciones" ha podido cautivar a más de uno con sus atrevidos escotes, y ajustados leggins que muestran su cuerpazo de envidia. En el primer partido de Croacia vs Marruecos la vimos con un vestido largo y una capulla que simulaba un velo con que causó sensación pues entonaba sus curvas.

Este fue su primer look del mundial de Qatar 2022. Foto: Instagram

Luego la vimos en las calles del país árabe con un traje de baño completo igualmente a cuadros con el que llamó mucho la atención pues dio un salto importante al mostrarse con menos ropa. Y para el encuentro de su selección contra Canadá optó por un vestido con escote de corazón, mangas caídas que dejaron ver sus hombros y de falda tipo globo a la altura del muslo, con lo que marcó tendencia.

Las calcetas a cuadros no pueden faltar en su look. Foto: Instagram

Ivana robó suspiros con este sexy look. Foto: Instagram

Para el juego Croacia vs Bélgica Knöll usó un atuendo aún más revelador al mostrar un bustier a cuadros rojiblancos y unos leggins rojos muy ajustados. Ni hablar del atuendo que mostró contra Japón donde usó un crop top con un pronunciado escote en V que combinó con una minifalda de mezclilla y unas medias a cuadros hasta la altura del muslo. Ese look lo completó con un encantador moño gigante en la cabeza.

Así se vistió para el Croacia vs Bélgica. Foto: Instagram

En el encuentro contra Japón se lució así. Foto: Instagram

Para el último partido la croata volvió a apostar por los leggins esta vez con efecto piel a juego con un bustier del mismo material que combinó con unos guantes a cuadros rojos y blancos así como con unas medias en el mismo diseño y tenis blancos. Hay que destacar que ese calzado ya se convirtió en un clásico de todos sus looks y con ello muestra la versatilidad de ese tipo de zapatos.

Con un maquillaje recargado se vio guapísima. Foto: Instagram

Los tenis blancos ya son un clásico de sus looks.

Y es que entre más avanza su selección más atrevidos son sus atuendos, por lo que esperamos ver la sorpresa que nos dará Ivana Knöll en los próximos partidos que enfrente el conjunto croata en los próximos días, pues sabemos que al menos la veremos en dos partidos más en la semifinal y ya sea la final o por el tercer lugar de este mundial de Qatar 2022.

Ivana es la sensación del mundial. Foto: Instagram

