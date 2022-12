Ivana Knoll sacude Qatar con atrevido look de arriesgado escote en el juego contra Brasil

La modelo Ivana Knöll quien es la sensación este mundial vuelve a dar de qué hablar en el partido de su selección Croacia vs Brasil y ha preparado un revelador look con un atrevido escote que paraliza a todo el estadio con su belleza. Esta vez la influencer eligió un bustier rojo con blanco, acorde con los colores de la bandera de su país. El plus que le dio fue el toque de sensualidad con uno ajustados leggins.

Además acompañó el arriesgado look, que rompe todas las reglas de vestimenta para las qatarís, con un maquillaje recargado y un delineado cateye que resalta su belleza, así como un intenso color rojo en sus labios que contrasta con su pelo castaño oscuro.

La modelo se atrevió a lucir un maquillaje muy recargado. Foto: Instagram

La modelo croata ha causado sensación este mundial porque ha usado looks que rompen todas las reglas de vestimenta en Qatar, ya que usa pronunciados escotes, muestra gran parte de sus piernas, viste ajustados leggins, y se pasea por las calles con mini tops.

Ella ha dicho en diversas entrevistas que no ha tenido ningún llamado de atención por parte de las autoridades del país que es sede mundialista, y ha aplaudido que la dejen ser como es, y agradeció que pueda apoyar a su selección con los atuendos que ella planeó para estas fechas.

Se ha dado tiempo para disfrutar las playas de Qatar. Foto: Instagram

Y es que Ivana ya es una sensación en todo el mundo, pues al ser considerada "La Novia del Mundial" su imagen le ha dado vuelta al orbe y gracias a esta exposición mediática ha incrementado su número de seguidores en redes sociales. Tan sólo en Instagram ya supera el 1.7 millones de seguidores y antes del mundial sólo tenía 800 mil.

Sin importar que podría quedar fuera de los estadios, pues las autoridades podrían prohibirle la entrada por mostrarse con atrevidos escotes, la croata ha brillado por su belleza y gracias que la posicionan como la más bella croata del Mundial de Qatar 2022. Las estrictas leyes de vestimenta dictan que “los hombros y las rodillas deben cubrirse al visitar lugares lugares públicos como museos y otros edificios gubernamentales” aunque la recomendación es que las prendas conservadores sean utilizadas todo el tiempo.

Sus looks llaman la atención por tener los colores de la bandera croata. Foto: Instagram

En el caso específico de las mujeres se pide que no utilicen prendas con escotes pronunciados y tampoco leggins, por ir demasiado ajustados al cuerpo, pero Ivana Knoll se ha saltado esa regla para dejar ver sus curvas y muestra de ello son las fotografías que ha compartido en sus redes sociales desde el país árabe, donde tampoco se permite que los jeans se usen rotos y deben evitarse las camisetas sin mangas y aquellas con dibujos o frases ofensivas. Por otro lado, los bikinis y los bañadores solo se podrán utilizar en las piscinas de determinados hoteles.

Este es el look que eligió para el partido contra Brasil. Foto: Instagram

Ivana se luce en micro bikini

Tan solo hace unos días la sensual croata paralizó a todo Qatar en una sesión de fotos donde luce sus pronunciadas curvas con un micro bikini que resalta su belleza. En las imágenes se ve a la influencer sentada en una silla ataviada con un top de mangas largas a cuadros blancos y rojos, así como un moño en la cabeza con las mismas tonalidades.

De fondo hay una piscina y en el reel publicado en Instagram se le ve sonriente mientras manda besos a las cámaras para las que posa con total naturalidad.

