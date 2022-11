Así fue como Karol G demostró lo mucho que admira a Britney Spears

La cantante colombiana Karol G, conocida por éxitos como "Tusa", "Provenza" y "Gatúbela", es una de las reguetoneras más famosas del momento, pero su admiración por Britney Spears no ha cambiado, ya que hace poco demostró lo mucho que la "Princesa del Pop" la inspira al compartir uno de sus estados en redes sociales.

Karol G se inspira de la "Princesa del Pop"

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la "Bichota" publicó un estado que anteriormente la cantante de "Toxic" compartió en su Instagram. “Una reina es una reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una reina”, escribió la colombiana.

Britney compartió el mismo estado en su Instagram. (Créditos: Instagram / @britneyspears)

Ante esto, fans de la reguetonera se mostraron sorprendidos, ya que se percataron que esas mismas palabras las había escrito la "Princesa del Pop" en inglés, por lo que no dudaron en cuestionarse en qué momento las dos artistas trabajarán juntas. "A caso es una pista de que se viene una ¿colaboración?" y "Me alegra que sigas a Britney... deberían hacer algo juntas... tal vez un poco de pop esta vez", fueron las reacciones de los seguidores.

¿Copia o inspiración?

Por otro lado, algunos internautas se quejaron, ya que en ningún momento la "Bichota" citó a la cantante pop. "Se te olvidó poner de donde sacaste el texto mamita. Al menos menciona a la que público primero, copiona" y "Toda copiona poniendo lo mismo que escribió Britney Spears", comentaron en la red.

Lo cierto es que, la reguetonera siempre ha admirado a Britney Spears y prueba de esto es que en repetidas ocasiones ha utilizado playeras con su rostro. Además, el video musical de su canción "Gatúbela" tiene un gran parecido con “I'm A Slave 4 U”, canción de la "Princesa del Pop".

Karol G usando una playera con el rostro de Britney. (Créditos: Facebook / Britney Spears)

Por si fuera poco, en el 2021 la artista colombiana fue una de las primeras famosas en celebrar la libertad de Britney Spears, pues en aquel entonces tuiteó que estaba feliz debido a que ya no estaría bajo la tutela de su padre. "Britney Spears te amo. Estoy llorando de emoción", dijo Karol G.

Karol mostrando su apoyo a Brit en redes. (Créditos: Twitter / @karolg)

SIGUE LEYENDO:

Critican a Britney Spears por comentarios gordofóbicos sobre Christina Aguilera y sus bailarines

Britney Spears niega haber atacado a Selena Gómez y BLACKPINK por su video “Ice Cream”

PAL