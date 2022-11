Maya Nazor muestra en un emotivo video los cuidados que tiene con su hijo Luka

Con un emotivo video Maya Nazor conquistó a sus fanáticos, pues aunque esta vez no compartió un look, la influencer mostró los cuidados que tiene con su hijo Luka, conmoviendo a sus millones de seguidores en las plataformas digitales. La novia de Santa Fe Klan consiguió cientos de reacciones positivas por parte de sus admiradores, quienes notaron que el pequeño bebé está creciendo muy rápido, asimismo piden que por fin muestre su rostro para conocer a su primogénito con el rapero.

Este miércoles, la novia del intérprete de "Así soy" tomó su cuenta de TikTok para compartir un tierno video de cómo atiende a su bebé que ya tiene 5 meses de nacido. La influencer dejó de lado los clips mostrando sus mejores movimientos de baile, para presumir su faceta como madre, la cual enterneció a sus más de 6.1 millones de seguidores, quienes no dejaron de comentar que se ve muy bien cuidando a su hijo.

Así cuida Maya Nazor a su hijo con Santa Fe Klan

En el video que compartió en la plataforma china, Nazor, de 23 años, colocó en la descripción "Te amo mi bebé", asimismo, lo musicalizó con el tema "You Are My Sunshine", en la versión de Christina Perri, una canción que se ha hecho popular en la red social, pues al igual que lo hizo la novia del cantante, muchos influencers también lo han ocupado para mostrar a sus hijos o personas especiales.

Asimismo, en el clip colocó un subtítulo en el que se podía leer: "Disfruto cada momento contigo, ya no crezcas más bebé. Te amo", y es que cada vez que la creadora de contenido comparte alguna actualización del pequeño Luka, se observa que está creciendo de forma saludable, pero también muy rápido. Esto también lo notaron sus admiradores, que están sorprendidos de como se ha desarrollado el primogénito de Santa Fe Klan, el cual no aparece en esta publicación, algo que también llamó la atención debido a que pocas veces sube contenido con él.

En el video se puede ver el cuarto de Maya Nazor, quien se encuentra cargando al bebé en la cama tratando de arrullarlo y dándole algunos besos en la cabeza, en otro corte del clip, se observa recorriendo la recámara con el pequeño en sus brazos y después vuelve a aparecer recostada aparentemente jugando con Luka, del que oculta su rostro en toda la grabación, pues pocas veces lo ha mostrado en alguna publicación.

La influencer muestra como ha crecido su bebé IG @nazormaya

"Baby Luka Está Creciendo Rápido", "Que bonita te ves como mamá", "Y Es que el tiempo se va volando" y "así es esto y entre más grandes más travesuras hace jejeje sigue disfrutando al baby", se pueden leer en los mensajes en la publicación que tiene 334 mil "likes". Asimismo, muchos se preguntan cuando mostrará la cara del pequeño, pues Maya ha decidido cuidar de su identidad, una práctica que se ha hecho común entre celebridades como Yuya y Natalia Téllez, así como Camilo y Evaluna.

Maya Nazor ya era conocida en redes sociales, sin embargo, su popularidad creció cuando comenzó a salir con Ángel Quezada, nombre real del cantante de "Te iré a buscar", con quien tuvo a su hijo. Además de destacar por su noviazgo con el rapero mexicano, la influencer también tiene muchos admiradores por mostrar sus looks, así como dejar ver algunos detalles de su faceta como mamá.

