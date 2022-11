Andrés Guardado le "da la espalda" a "Canelo" y defiende a Messi: "Me pareció una tontería"

El fin de semana, Saúl “Canelo” Álvarez, campeón mundial súper mediano y mejor boxeador libra por libra, amenazó al argentino Lionel Messi en su cuenta oficial de Twitter asegurando que más vale que “le pida a Dios que no” se lo “encuentre” después de que se hiciera viral un vídeo en el que el astro argentino, celebrando la victoria frente a México (2-0) en Qatar 2022, desplazara con el pie la camiseta de la Tri, que intercambió al finalizar el mismo. Ahora, Andrés Guardado, uno de los referentes de la selección mexicana, habló al respecto.

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? Que le pida a Dios que no me lo encuentre", escribió en sus dos primeros tuits en su cuenta oficial “Canelo”. “Así como respeto a Argentina, tiene que respetar a México. No hablo del país (Argentina), hablo de Messi por la mamada que hizo. La afición es una cosa, nosotros como ejemplo otra… no sea tanto!!”, continuó.

El boxeador mexicano enfureció tras ver el festejo de los argentinos. Foto: Especial.

¿Qué dijo Andrés Guardado?

Medios argentinos retomaron las palabras dichas por el jugador mexicano, quien aseguró que: “Todos conocemos el respeto que tiene Leo Messi por todos. Canelo no sabe cómo funciona un vestuario. Me pareció una tontería lo que se dijo”.

Andrés Guardado no cree que su compatriota tenga razón. Foto: AFP.

Previamente se difundió un video de hace cuatro años, donde Andrés se acercó a Messi tras un partido del Betis contra el Barcelona y le pidió al atacante argentino que se tomara una foto con su hijo, el astro aceptó de buena manera e hizo feliz al entonces infante.

Otros que defendieron a Messi

“Una cosa es que sean mejores que nosotros (en fútbol), otra cosa es respeto”, contestó el boxeador, que entró a contestar las diferentes respuestas que recibió, incluida la de un Kun Agüero que quiso defender que lo ocurrido con Messi no era para tanto.

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de fútbol y qué pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor. Y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, escribió el ex delantero.

