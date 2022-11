Irina Baeva sacó sus cosas de la casa de Gabriel Soto y esta fue la razón que dio para disimular

El noviazgo de Irina Baeva y Gabriel Soto se convirtió en blanco de controversia desde el primer momento luego de que la actriz fuera señalada de ser la tercera en discordia en la relación del actor con Geraldine Bazán. Ahora los rumores sobre una ruptura son cada vez más fuertes y esta vez se reveló que ella ya sacó sus cosas de la casa del galán de telenovelas, confirmando así lo que con tanto empeño estarían intentando cubrir.

Recientemente, el periodista de espectáculos Alex Kaffie reveló en su columna de El Heraldo de México que la relación entre los actores habría terminado hace más de dos meses y los románticos detalles entre ellos, mostrados en redes sociales, serían parte de una “fachada” para evitar los constantes cuestionamientos ya que la producción de la telenovela “Mi camino es amarte” -en la que Soto es protagonista- les pediría que no revelaran detalles para no afectar el estreno.

Irina Baeva saca sus cosas de la casa de Gabriel Soto. Foto: IG @irinabaeva

El también conductor de “Sale el sol” detalló que Gabriel Soto habría llegado a las grabaciones del melodrama con rasguños que fueron cubiertos con maquillaje, esto como resultado de una pelea con Irina Baeva en el que pone fin de manera definitiva a su boda luego de suspenderla en más de una ocasión por diferentes circunstancias.

Este lunes 28 de noviembre el periodista aseguró que la actriz rusa ya sacó sus cosas de la casa de Gabriel Soto confirmando así una ruptura, aunque su publirrelacionista se puso en contacto con él para aclarar que “es verdad que estuvo sacando cosas, pero todo eso que sacó, ropa y pertenencias, fue para donarlo a una fundación a la que cada año ayuda”. Un mensaje que se sumaría a las declaraciones de Baeva para negar el fin de su relación.

¿El fin de su compromiso?

Al inicio de su relación las muestras de amor entre Irina Baeva y Gabriel Soto eran constantes tanto ante las cámaras como en redes sociales, por lo que la falta de románticos mensajes y fotos juntos en sus plataformas desde hace algunos meses despertarían los rumores de una ruptura.

Los constantes viajes de la actriz a Nueva York por sus estudios y a Qatar por cuestiones laborales intensificaron los rumores. Mientras tanto, Gabriel Soto fue cuestionado al respecto e insistió en que los planes de boda seguían en pie pero no podrían concretarlos debido a que la familia de Baeva no podía viajar fuera de Rusia ante el conflicto con Ucrania.

En un encuentro con los medios, Irina Baeva aclaró que no estaban separados y explotó contra quienes insisten en que su relación ha terminado. Durante esos días, los actores fueron captados en unas románticas vacaciones en Miami, Florida, luego de estar separados durante algunos meses, aunque también se indicó que era para “continuar con las apariencias”.

“Nunca nos separamos, nunca terminamos la relación. Nunca tuvimos ninguna crisis, ningún problema; simplemente nos separamos por cuestión de trabajo”, dijo y respondió a la falta de fotos juntos en redes sociales: “No somos muégano, finalmente no somos siameses; él está trabajando, yo estoy trabajando, compartimos cuando podemos compartir y si no compartimos ciertas cosas”.

