Irina Baeva se enoja cuando le preguntan por su vestido de novia, ¿habrá boda con Gabriel Soto?

Irina Baeva evitó preguntas relacionadas con sus planes de boda con Gabriel Soto, pues en un reciente encuentro con la presa, la actriz se enojó cuando le cuestionaron sobre su vestido de novia. Como pocas veces, la joven originaria de Rusia huyó y no quiso hablar de cuestiones personales, lo que reavivó los rumores de que supuestamente los artistas están distanciados y que han cancelado su próximo encuentro matrimonial.

Desde hace algunas semanas, se han hecho muy fuertes las especulaciones sobre la separación de Irina y Gabriel, pues se dice que sus actividades laborales los han distanciado poniendo fin a su relación, asimismo se ha manifestado que el galán de telenovelas está en plena conquista de su compañera Sara Corrales con quien comparte créditos en “Mi Camino es amarte”. No obstante, la pareja ha desmentido esta versión, y aunque confirmaron que tienen mucho trabajo y por eso no están muy unidos, su noviazgo está bien por lo que sus planes de boda siguen en pie, por el momento.

Irina Baeva no quiere contestar preguntas sobre su vestido de novia

La revista TvyNovelas compartió en su cuenta de Instagram un video de la entrevista que le hizo a Irina en un evento. En ella se observa como la actriz rusa está contestando de forma tranquila hasta que los reporteros tocan temas personales. En un principio afirmó que sólo quería hablar de su trabajo y que hace unos días respondió todas las dudas cuando estuvo en la alfombra roja de una importante revista, en la que se animó a hablar de los motivos por los que no estaba con el protagonista de "Amor dividido".

La actriz se mostró molesta Foto: Captura de pantalla

Aunque ya se mostraba un poco reservada, fue cuando se le cuestionaron si había comprado su vestido de novia en España que Baeva, de 30 años, contestó "No me enteré" y después insistió que no quería hablar de temas personales, así que huyó del lugar, haciendo que los reporteros corrieran detrás de ella, mientras su colaborador les indicaba que era una falta de respeto, ya que la artista siempre accede a contestar preguntas y esta vez no quería hablar sobre cosas de su vida privada.

El cuestionamiento surgió después de que se dijera a principios de año que Irina Baeva ya había conseguido su vestido de novia para la boda que se tenía planeada este 2022. No obstante, tuvo que posponer su enlace matrimonial por segunda ocasión, pues esta vez ya no se enfrentaba a la pandemia de Covid-19, sino a que sus padres no podían viajar a causa de la guerra entre Ucrania y Rusia. Ahora, la actriz y Gabriel Soto no han podido unirse en el altar por sus apretadas agendas.

La relación de Gabriel Soto e Irina Baeva desde el comienzo ha estado en el ojo del huracán, pues la también modelo fue acusada de ser la tercera en discordia en el matrimonio del galán de telenovelas y Geraldine Bazán, con la que había tenido una relación por varios años y dos hijas, Elissa y Alexa. Los escándalos constantemente envuelven a la pareja, pues en diferentes oportunidades se ha dicho que están a punto de separarse, sin embargo, es hasta ahora que los rumores se han hecho más fuertes.

Irina Baeva no quiso contestar preguntas Foto: Captura de pantalla

La actriz rusa llegó a México en el año 2012. Estudió actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y su debut en la pantalla chica se dio en la telenovela "Muchacha italiana viene a casarse", donde compartió créditos con otra actriz que impacta con sus looks, la cubana Livia Brito.

