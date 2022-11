Sara Corrales: ella es la supuesta nueva pareja de Gabriel Soto

Durante las últimos días el nombre de Sara Corrales ha aparecido de forma recurrente en distintos medios de comunicación debido a que trascendió de forma extraoficial que la bella actriz y conductora colombiana habría sido la causante de la supuesta separación entre Gabriel Soto e Irina Baeva, por lo que desde entonces ha crecido el interés en conocer más a detalle quién es y cómo es que surgió el supuesto amorío con el galán de telenovelas, por lo que a continuación te decimos todo lo que hay que saber al respecto.

Para comenzar a abordar el tema, lo primero que hay que tener en cuenta es que los rumores de una crisis en la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva comenzaron desde hace varios meses atrás pues luego de posponer su boda en más de una ocasión, dejaron de compartir fotografías juntos en sus redes sociales, además, trascendió que dejaron de pasar mucho tiempo juntos debido a sus múltiples ocupaciones en el mundo de la farándula, no obstante, hace unas semanas se dijo en el programa de espectáculos llamado “Chisme no like” que el galán de telenovelas le estaría siendo infiel a la actriz rusa con una misteriosa mujer tatuada que resultó ser Sara Corrales.

Sara Corrales y Gabriel Soto son compañeros de producción en "Mi camino es amarte". Foto: IG:

saracorrales

Las versiones de la supuesta infidelidad surgieron a partir de un video captado en el set de grabación de “Mi Camino es amarte”, la nueva telenovela de Televisa protagonizada por Gabriel Soto, donde también tiene participación Sara Correales y en dicho clip ambos aparecen bailando con una enorme sonrisa en rostro, por lo que se aseguró que la química había surgido entre ambos y que debido a la convivencia diaria el actor habría decidido serle infiel a su prometida.

Sara Corrales ha destacado gracias a su talento y a su extraordinaria belleza. Foto: IG:

saracorrales

Sara Corrales habla sobre su supuesto romance con Gabriel Soto

Luego de todas las especulaciones surgidas en torno al supuesto romance entre Sara Corrales y Gabriel Soto, la actriz colombiana salió a dar la cara y negó categóricamente el haber iniciado una relación sentimental con su compañero de producción, además, señaló que el video por el que iniciaron los rumores fue de un concurso de baile que se hizo de manera espontánea mientras comía todo el elenco de la telenovela donde participan, por lo que lo único que reveló dicho clip fue la buena convivencia que hay entre todo el equipo.

“Ya sabes cómo funciona esto, a uno lo involucran con todo el mundo, y la verdad es que no, están bastante perdidos en ese aspecto”, declaró Sara Corrales para las cámaras del programa “Hoy”.

Sara Corrales es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG:

saracorrales

Para finalizar, Sara Corrales señaló que esta no es la primera vez que la relacionan sentimentalmente con algún galán de la farándula, por lo que dijo que ya tiene una piel bastante gruesa en torno a esos temas y que ha aprendido a reírse a partir de dichas versiones.

“Me rio, de verdad no sabes cuánto, porque no solamente me han inventado chismes con él, sino con un montón de gente más, y yo creo que uno crea callo a partir de los años de carrera, de experiencia, y ya uno aprende a manejar los medios completamente, y empiezas ya a disfrutar de todos estos chismes que se inventan”, finalizó.

Sara Corrales negó su supuesto romance con Gabriel Soto: Foto: IG:

saracorrales

Pese a las declaraciones de Sara Corrales, los rumores del supuesto romance con Gabriel Soto no se han detenido y se sigue asegurando que entre el galán de telenovelas e Irina Baeva hay una intensa crisis que podría explotar en los próximos días.

SIGUE LEYENDO:

Gabriel Soto: Ellas fueron las novias del actor antes del polémico romance con Irina Baeva

VIDEO | Gabriel Soto: Ella es la actriz 20 años menor que se casó con el actor antes de Geraldine Bazán

Irina Baeva y 5 bikinis con los que la rusa ha dado cátedra y subido la temperatura