VIDEO | Gabriel Soto: Ella es la actriz 20 años menor que se casó con el actor antes de Geraldine Bazán

Sí creías que Gabriel Soto solo se había casado una sola vez de quien hoy es su exesposa y es Geraldine Bazán, y que ahora su segunda esposa sería Irina Baeva, déjame romperte tu burbuja de credulidad porque el galán de telenovelas estuvo casado con una actriz 20 años menor que él.

Se trata de la actriz de 27 años, Daniela Aedo, quien reveló en un video que contrajo matrimonio con Gabriel Soto y a través de la plataforma donde cualquier persona se hace viral, TikTok, la actriz reveló que el actor de hoy 47 años era su crush que llegó a pedirle matrimonio.

Daniela Participó en la telenovela infantil "Carita de Ángel" Foto: Especial

La joven actriz que protagoniza la telenovela del momento "Mi Camino es Amarte" reveló que cuando hizo el melodrama "Carita de Ángel" confesó que cuando tenía cinco años estaba enamorada del actor donde le pidió matrimonio y fue un el chico del apuntador quien los casó de manera simbólica, hecho que recuerda con cariño con el actor quien en ese entonces era un joven de tenía 22 años.

Foto: TikTok @danielaaedoof

Mostró la evidencia de una fotografía del año 2000 y reveló que "él era lo más cercano que yo había visto en persona a "Hércules", estaba en las grabaciones de las novelas y para mí era el más galán. Tenía un crush nivel le pedí matrimonio, nivel nos casó el chico del apuntador", comentó.

Se rencontró con su crush

Tras mostrar su fotografía cuando ella era niña y él era uno de los actores más codiciados del momento, Daniela Detalló que hace una semana se reencontró con el hoy prometido de Irina Baeva y recordó la historia de cuando se conocieron e hicieron esa telenovela y de la niña que estaba enamorado de él en ese entonces.

"Me lo encontré en Televisa y aunque me dio pena, lo iba a saludar porque me trae muy bonitos recuerdos y tenía curiosidad sobre qué le iba a decir", dijo en el video, y reveló lo que le dijo al actor; "Te acuerdas que saliste en una telenovela llamada 'Carita de Ángel y ¿te acuerdas que la niña tenía un crush contigo?, pues yo soy esa niña", reveló

Al final se tomaron una fotografía y Daniela la compartió en sus redes Foto: TikTok @danielaaedoof

Ante esto, de acuerdo con la joven, Gabriel Soto le preguntó cuántos años tenía y cómo le estaba yendo en su carrera como actriz.

Posteriormente, Daniela y Gabriel se tomaron una fotografía para el recuerdo y la felicitó por el rumbo que tomó sobre la actuación y que siga cosechando frutos como lo ha hecho hasta ahora.

"Fue un reencuentro súper padre, muy familiar, pero qué oso", sentenció la actriz.

Daniela continúa su carrera como actriz Foto: IG @danielaaedo

El video en TikTok acumula más de medio millón de reproducciones y poco más de 70 mil "me gusta", sumado a comentarios de sorpresa y muchos le recordaban a la actriz que le recuerde al actor que lleva 22 años casada con él.

