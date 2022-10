Daniela Aedo estudia para ser una actriz completa en teatro y doblaje de voz

Aquella niña que te hacía llenar de emoción con sólo verle hablar, llorar o mostrarse elocuente ante la cámara, ahora es una mujer que ha desarrollado sus cualidades artísticas por el deseo inquebrantable de contar historias. Para ello, Daniela Aedo ha comprendido que quiere ser la mejor versión de sí misma sobre un escenario, frente a una cámara o cuando forje algo con una partitura frente a ella.

Es así que ese pasado en telenovelas, hoy se ha convertido en una especialización actoral, donde se desarrolla como actriz de doblaje de voz, músico especializada en guitarra y con capacidad para crear sus propias canciones y, como recientemente le sucedió, trabajar en el mundo del teatro para aprender todas las facetas que esta industria le brinda.

Es por eso que Daniela Aedo platicó en entrevista para El Heraldo de México y desgranó su rol en la cinta "Hocus Pocus 2" (Abracadabra 2) donde da voz al personaje de Becca. De igual forma, relató su proceso de aprendizaje teatral con 9 meses de estudios y el final en el montaje Las Brujas de Salem. Para rematar y no menos importante, la música está por darle sorpresas próximamente.

"Hocus Pocus", su gran oportunidad

Luego de años de desear una actriz de doblaje, tocar las puertas adecuadas para esto y de prepararse correctamente para no flaquear, Daniela Aedo consiguió un rol destacado en la producción de Disney, dando voz a Becca.

"La película original fue antes de que yo naciera y recuerdo haberla visto a pedacitos en el Canal 5. Al salir los casting para la parte dos me puse a verla, pero uno va a hacer casting y no te dicen qué personaje doblarás, las audiciones son a ciegas. Disney lo hace así, se manda tu voz e hice prueba para Becca porque yo estaba en ese rango de edad", recordó Daniela Aedo.

Emocionada por este proceso creativo de sólo conocer partes del personaje que doblarás en audición, relató qué la llevó a prepararse para ese trabajo que tanto disfruta.

"Sabía que podía usar mi voz en otras cosas y el doblaje lo quise integrar. Desde siempre quise hacer doblaje para Disney, estar en esas películas. La primera persona que me dio una oportunidad fue Ricardo Tejedo, lo encontré en Facebook, le dije que era mi sueño hacerlo y me pidió mandarle un demo. No sabía qué era, me grabé una canción en casa y le mandé eso.

"Luego me fui a Estados Unidos a estudiar música, volví e hice un demo con mis voces. Me metí a estudiar doblaje, pero para hacerlo primero debes ser actor y la especialización es el doblaje. Luego me invitó a su estudio y le caí bien por no rendirme", dijo.

"Empecé desde abajo, fueron cuatro años de hacer personajes de fondo, chiquitos y ahora justo en el quinto me habló Arturo Mercado Jr. para este casting y me quedé ahí porque los de Disney escucharon mi voz, no tuvo nada que ver mi pasado televisivo, eso me hizo sentir muy bien porque fue fruto de mi trabajo", indicó.

Estudia teatro para ser mejor actriz

En algún momento, Daniela fue consciente que debía ir más allá en su labor y prepararse mejor como actriz. Esto la llevó a entrar a un programa de perfeccionamiento actoral con Diego del Río. El resultado fue una de las mejores experiencias de su vida.

"Había trabajado cosas de actriz pero no estudiado y me encontré con un límite, no sabía cómo hacerlo distinto porque no sabía nada. Busqué a Diego del Río, vi que abrieron un Conservatorio de Actuación en Sunland, una preparatoria artística y ahí tienen un programa de un año para perfeccionamiento actoral. El requisito es ser un actor profesional con carrera; fue de 9 meses que ya terminó", precisó.

En esta etapa, coincido con un grupo de 16 personas que, como ella, se prepararon para ser mejores. Debió dedicar 6 días a la semana a ello y perder oportunidades en casting con tal de mejorar. De igual forma, alejarse de distracciones o amistades, todo con tal de crear un gran colectivo actoral que ahora busca autogestionar sus proyectos.

Fue así que la graduación del mismo brindó "Las Brujas de Salem", montaje donde Daniela hizo de todo un mucho.

"Además de clases de actuación también recibimos de producción. Yo busqué patrocinios, conseguí entrevistas, manejé el instagram. Yo no estudié comunicación, pero quise aprender de todo, si tuviera que ser RP cómo lo haría y se abrió una nueva oportunidad de trabajo". "También fui asistente de vestuario, pintamos en grupo el teatro y conseguimos las maderas para construir, íbamos horas a lijar madera o pintando. Me pareció un ejercicio muy bello de unión y trabajo en equipo, ya ni era en horario de clases. Construimos el teatro de la escuela y otros vendrán y lo harán sobre lo nuestro. Eres parte de una comunidad para siempre".

Luego de la experiencia, Aedo precisó que se concibe hoy en día como una actriz investigadora, puesto que debe cuestionarse más sus roles.

Y la música fluye por sus venas

Con el tono de voz emocionado al charlar sobre lo que le apasiona, Daniela Aedo adelanta que está por volver a sacar canciones nuevas, tal como lo hacía antes de la pandemia y de la ya mencionada etapa de estudio actoral. Por ello, admite que está en la búsqueda de su sonido.

"Después de las canciones que saqué y la pausa para estudiar, la gente no lo sabe pero me la paso escribiendo y produciendo. Ahora estoy con Alex Guillén, es un colega muy talentoso y profesional, muy recto, hago música nueva con él y creo justo recapitulé qué canciones y mensajes e imagen quería dar", comentó.

Para hallar su sonido ideal, admitió que debe tener su guitarra consigo.

"Es importante que mi guitarra tocada por mí esté en mis canciones. Las que no la traen, siento que no es por ahí. También que sean mis letras con mis influencias de rock, folk, country, lo singer song writer. No me voy a limitar instrumentalmente y puedo escribir para los instrumentos que sea, pero me veo rockeando con la guitarra y tirándome al piso", reveló.

Para rematar, adelantó que pronto dará un concierto, en noviembre próximo, además de que irá sacando temas nuevos.

DANIELA AEDO EN IDEAS

Las letras, escribo de amor, del bonito y del que se sufre. Al final escribo de las cosas que me han pasado, he tenido novios, muchos ex, muchos viajes por países y años en las calles, ya que desde los 5 años estoy en cosas.

Desarrollé la capacidad de sentir mucho y de lo que veo hago historias.

Para despedirme de Boston, cuando regresé de la Universidad, le hice una canción. También una a Buenos Aires que empecé y no la he terminado.

A veces te casas con tus canciones y luego te desapegas porque no son tan buenas; las de ahora son nuevas.

La gente ha seguido mi carrera desde niña, me escriben, ven mis canciones y ese apoyo sigue ahí, vivo en shock constante. Me sorprende que el público sea tan generoso conmigo, siento calientito en mi corazón.

"Yo soy actriz y músico y lo haré donde me pongan. Quiero hacer teatro, cine, novelas, la sensación es similar aunque los formatos cambian, pero el placer del arte es que quiero hacer más" - Daniela Aedo

