Daniela Aedo, actriz de “Carita de Ángel” revela el lado oscuro de sus relaciones “tóxicas”

Daniela Aedo, quien saltó a la fama a principios de la década de los 2000 por ser la protagonista de “Carita de Ángel” confesó durante una reciente entrevista que a lo largo de su vida ha tenido varias relaciones “tóxicas” y recordó algunos de los pasajes más oscuros que ha pasado a consecuencia de esta situación, además, también aprovechó para hablar de su relación con Danna Paola y de los casos de abusos dentro de los medios que se han destapado en las últimas semanas.

Fue durante una entrevista para “Venga la Alegría Fin de Semana” donde la actriz que también participó en “¡Vivan los niños!” confesó que durante las relaciones “tóxicas” que ha tenido ha sufrido de violencia psicológica pues algunas de sus ex parejas han tratado de chantajearla o demeritar sus éxitos personajes y profesionales.

"Si he estado en relaciones tóxicas, definitivamente. Yo soy bastante buena novia, pero me han tocado de pronto estos patrones de novios celosos... pero no celosos del tipo ‘vas a andar con uno…’ sino celosos de tu éxito, de que no te quieren ver florecer y yo no puedo con eso, y bye, next”, señaló la también youtuber.

En otro momento de la entrevista, Daniela Aedo reveló que algunas de sus ex parejas han tratado de ejercer violencia psicológica demeritándola como persona, sin embargo, ha podido alejarse a tiempo de estas ex parejas para evitar que las cosas escalen y se produzca alguna situación de mayor gravedad.

“He sido pareja de gente manipuladora que en términos de chantaje quieren hacer que hagas algo que a ti no te late, por ejemplo, ‘no vayas porque no sé qué’, ‘tú no puedes’, ‘te aceptaron en esa escuela porque pagaste ¿no?’ y chico, ¿qué es eso? y cortamos como a los dos días”, señaló la actriz que hace unas semanas celebró su cumpleaños número 27.

Se declara fan de Danna Paola

Daniela Aedo señaló que, durante su infancia logró entablar una buena amistad con Danna Paola, quien fue otra de las grandes figuras infantiles de la televisión, sin embargo, señaló que tiene muchos años que no se frecuentan debido a que estuvo alejada de los reflectores, pero confesó que le gustaría reunirse con Danna Paola pues declaró ser fan de todo lo que hace y en ese sentido aprovechó para señalar la fortaleza que tuvo Danna Paola para hablar de su polémica relación con Eleazar Gómez pues su experiencia ha servido como inspiración para otras mujeres.

"Ahorita que ella tenga esta plataforma de poder para contar su experiencia y prevenir a las fans que, pues yo también me declaro fan, está muy padre que pueda tener esta valentía que está teniendo de compartir su experiencia, se me hace una cosa muy hermosa que está haciendo de su carrera.", sentenció.

Para finalizar, la protagonista de "Carita de Ángel" señaló que admira a las personalidades de la farándula que han destapado los casos de abuso sexual que se viven dentro de los medios pues considera que este tipo de casos son más frecuentes de lo que parece dentro de la industria del entretenimiento, incluso calificó esta situación como “un virus” aunque ella señaló que, afortunadamente, no le tocó atravesar una situación de este tipo.

SIGUE LEYENDO:

Danna Paola: Consigue una nariz fina como la de la cantante con este TRUCO de maquillaje

A 22 años del éxito, así se encuentran los integrantes del elenco de Carita de Ángel