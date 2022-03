Danna Paola: Consigue una nariz fina como la de la cantante con este TRUCO de maquillaje

El maquillaje de Danna Paola siempre da mucho de qué hablar, pues para sus eventos más importantes siempre causa sensación al llevar las mejores tendencias del momento, por lo que no sorprende ver que todas sus fans comienzan a realizarlos para lucir igual que la cantante, basta con recordar su increíble sombra de ojos fucsia con la que llegó a la Semana de la Moda en Milán.

Sin embargo, sabemos que no todas las personas tienen las mismas facciones que la intérprete de "Mala fama", por lo que algunas tendencias pueden no lucir exactamente iguales. Afortunadamente existen muchos trucos de maquillaje con los cuales crear looks lo más parecidos posibles a lo que buscas, como bien puede ser la nariz súper fina de Danna Paola.

Pues no importa si tu nariz es un poco más ancha o alargada, con los productos necesarios para un contour perfecto puedes lograr darle una imagen totalmente renovada y natural a tu rostro sin la necesidad de tener que someterte a una rinoplastia y nosotros te contamos todos los detalles.

(Foto: Instagram @dannapaola)

Este es el contour que debes realizar para lucir como Danna

Para lograr una imagen como la de la actriz de "Élite" necesitas maquillaje en polvo más oscuro y otro más claro que el de tu piel e iluminador, así como uno que sea de tu tono, además de una brocha pequeña, un pincel de sombras y una brocha más ancha.

El primer paso que tienes que seguir para este contour es tomar un poco del maquillaje en polvo con la brocha y comenzar a aplicarlo en dos líneas paralelas sobre el puente de la nariz; ten mucho cuidado para que éstas inicien del nacimiento de la ceja y se extiendan hasta la punta.

Por otro lado, en la punta marca una línea horizontal y si lo que buscas es recortar el tamaño de tu nariz, realiza una segunda línea un dedo arriba de la primera, ya que este efecto ayudara a reducirla un poco. El siguiente paso es tomar un poco del polvo más claro y comenzar a aplicarlo a toquecitos entre las dos líneas paralelas que marcaste, esto ayudará a iluminar y a terminar el contour.

(Foto: Instagram @dannapaola)

Como sabrás, la nariz de Danna Paola es muy delgada, por lo que si quieres conseguir este efecto también es muy necesario que apliques el polvo más claro en los laterales y expandirlo hacia los extremos. Con la brocha más ancha que tengas, toma el polvo de tu tono de piel y comienza a aplicarlo sobre la nariz para difuminar los otros dos tonos.

Finalmente, puedes agregar un poco de iluminador sobre la punta para darle un efecto más natural, y si sigues de cerca a Danna Paola, seguramente habrás notado que es un truco de belleza que nunca se salta en su maquillaje diario.

